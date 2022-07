Complexo do Alemão tem intensa troca de tiros em operação conjunta de polícias

Uma operação conjunta que reúne cerca de 400 agentes das polícias Civil e Militar provoca intenso tiroteio no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, e em bairros próximos na manhã desta quinta-feira, 21. A ação é de combate contra um grupo criminoso que pratica roubos de veículos nos bairros do grande Méier, Irajá e Pavuna.







Segundo a PM, na favela da Fazendinha, a base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) estava sendo atacada por criminosos por volta das 8h. Eles também colocaram barricadas e jogaram óleo na pista para dificultar o acessos dos policiais.

A TV Globo informou que, até às 8h, um policial e dois suspeitos tinha sido mortos durante a troca de tiros. A operação conjunta, que conta com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), tem reforço de dez veículos blindados e quatro aeronaves.

Policiais militares do 3ºBPM (Méier), do 41ºBPM (Irajá) e de outros batalhões do 2º Comando de Policiamento de Área (zonas norte e oeste da cidade do Rio de Janeiro) ainda atuam nas comunidades Juramento e Juramentinho.

“Esse grupo criminoso vem empreendendo roubos a bancos como aqueles que ocorreram no município de Quatis, em Niterói e na Baixada Fluminense, e roubos de carga, além de planejar tentativas de invasão a outras comunidades. Entre os roubos de carga realizados pelos criminosos constam roubos de óleo diesel para derramar em ladeiras quando estivessem ocorrendo operações visando dificultar o avanço de guarnições policiais”, informou a polícia.