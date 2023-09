Completando 52 anos, Luciano Huck ganha festa surpresa com famosos em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2023 - 2:52 Compartilhe

Este domingo, 3, foi dia de assoprar velinhas para Luciano Huck. O apresentador completou 52 anos e ganhou uma festa surpresa de amigos e familiares, com registros compartilhados nas redes sociais por sua esposa, Angelica.

“Ontem foi dia de celebrar a vida do meu amor! Com direito a uma linda festa surpresa organizada por seus amigos e familiares de SP (a cara dele de surpresa). Todo mundo reunido para celebrar a vida!”, escreveu a apresentadora, na legenda da publicação. No compilado, é possível ver fotos do casal ao lado dos filhos, Joaquim (18), Benício (15) e Eva (10).

Além disso, estiveram presentes na comemoração celebridades como Claudia Raia, Xuxa e Junno Andrade.

No post, Angelica ainda mostra a reação de surpresa de Huck ao se deparar com a celebração organizada pelos amigos. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias