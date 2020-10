Competitividade do frango ante produto bovino e suíno é a maior da série do Cepea

São Paulo, 22/10 – A carne de frango segue mais competitiva em relação à bovina e à suína no mercado doméstico, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). “A diferença atual entre os preços da carne de frango e os das concorrentes é a maior da série, iniciada em 2004, em termos reais (as médias mensais foram deflacionadas pelo IPCA de setembro/20)”, diz. Na parcial de outubro (até o dia 21), na Grande São Paulo, o frango inteiro resfriado é negociado a 11,17 reais por quilo abaixo do valor da carcaça casada do boi, aumento de 3,1% ante a diferença observada em setembro. Na comparação com a carcaça especial suína, o frango inteiro esteve 6,16 reais/kg abaixo na parcial do mês, ampliando a diferença em 1,9% de setembro para a parcial de outubro.

Na média da parcial de outubro, o frango inteiro resfriado é cotado a R$ 5,95/kg no atacado da Grande São Paulo, alta de 5,5% frente a setembro e o maior patamar nominal da série do Cepea. Na mesma região, a carcaça casada bovina registra média de R$ 17,12/kg na parcial deste mês, 3,9% acima da observada em setembro. Já a carcaça especial suína é vendida em média a R$ 12,11/kg na parcial de outubro, alta de 3,6% frente ao mês anterior.

