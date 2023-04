Competitividade da carne de frango diminui ante a suína mas aumenta ante a bovina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/04/2023 - 9:15 Compartilhe

São Paulo, 20 – A competitividade da carne de frango em relação à carne suína diminuiu neste mês, mas aumentou ante a bovina, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). De março para abril, os preços da carne de frango se enfraqueceram, ao passo que os da proteína suína caíram com um pouco mais de força, e os da bovina registraram leve avanço.

Conforme o Cepea, no mercado atacadista da Grande São Paulo, o frango inteiro resfriado se desvalorizou 1,3% de março para abril (até o dia 18), para uma média de R$ 6,64 o quilo. “As vendas fracas neste início de segunda quinzena têm pressionado o valor médio de abril”, disse o Cepea.







Para a carne suína, a queda no preço está atrelada à baixa demanda, o que faz frigoríficos diminuírem o ritmo de aquisições. “Na média da parcial de abril, a carcaça especial suína é negociada a R$ 9,81/kg, queda de 7,4% em relação à de março, também no atacado da Grande São Paulo.

No caso da carne bovina, a carcaça casada está sendo comercializada no atacado à média de R$ 19,23/kg em abril, leve alta de 1,3% em relação à de março. Ressalta-se que os preços da carcaça operam nos patamares nominais de R$ 18/kg e R$ 19/kg desde meados de agosto do ano passado”, disse o Cepea.

Ainda de acordo com o Cepea, em abril, o quilo do frango inteiro resfriado está 3,17 reais/kg abaixo do da carcaça especial suína, reduzindo em 18,2% a diferença verificada em março. Já a carcaça casada bovina está 12,58 reais/kg mais cara que o frango inteiro resfriado, aumento de 2,7% frente à diferença registrada em março.

