Competição de balões colore céu da região da Úmbria, na Itália

PERUGIA, 29 JUL (ANSA) – O céu da região da Úmbria, na Itália central, amanheceu colorido por cerca de 80 balões de ar quente neste sábado (29).

Os voos partiram do parque Acquarossa, entre as cidades de Todi e Gualdo Cattaneo, durante a 35ª edição do “Italian International Balloon Grand Prix” (Grande Prêmio Internacional do Balão da Itália, em tradução livre), que vai até o próximo dia 6 de agosto.

O espetáculo reuniu centenas de adultos e crianças a partir das 5h30 da manhã no horário local, e o público acompanhou todo o processo desde o enchimento até o voo dos balões.

“Os equipamentos chegam de 22 países do mundo, e para o ano que vem esperamos superar o número de 100 participantes”, disse à ANSA o idealizador e organizador do evento, Ralph Shaw.

O voo dos balões durou cerca de uma hora, e os veículos foram levados pelo vento em direção às cidades de Montefalco e Tuderte. (ANSA).

