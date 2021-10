Compass arremata 51% da Sulgás por R$ 928 mi em leilão de privatização na B3

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Compass, empresa do grupo Cosan, adquiriu 51% do capital social da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás), por 928 milhões de reais, ao participar de leilão de privatização na B3 nesta sexta-feira, informou a companhia em fato relevante ao mercado.

A Sulgás, que pertencia ao governo estadual, opera com exclusividade a distribuição de gás canalizado no Rio Grande do Sul, por meio do modelo de concessão com vigência até agosto de 2044.

Sua rede de distribuição soma aproximadamente 1,4 mil km, atendendo a mais de 68 mil clientes em 42 municípios, com volume distribuído de 2 milhões m³/dia.

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de algumas condições, incluindo a aprovação dos órgãos competentes.

(Por Marta Nogueira)

