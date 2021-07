Compare os números de John e João Paulo no Santos em 2021 Goleiros tem feito se alternado no gol do Peixe desde a última temporada

A disputa pela condição de goleiro titular do Santos está aberta desde o ano passado. João Paulo e John se revezaram tanto com Cuca quanto com Ariel Holan. Na chegada de Fernando Diniz, John assumiu a condição de titular, mas ele sofreu uma lesão no joelho e João Paulo reassumiu a titularidade, mas falhou no clássico contra o Palmeiras neste sábado, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na temporada 2021, João Paulo foi titular em 20 jogos e sofreu 29 gols, uma média de 1,45 gol por jogo. Com ele, o Peixe teve sete vitórias, cinco empates e sofreu oito derrotas, o que dá um aproveitamento de 43,3% dos pontos disputados pelo Peixe.

John atuou em menos jogos, apenas 11 e sofreu 11 jogos, uma média de 1 gol por jogo. Com ele em campo, o Peixe teve cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas, o que dá um aproveitamento de 51,5% dos pontos disputados.

O Santos volta a campo na próxima quinta-feira, diante do Independiente, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. John ainda é dúvida para o confronto e João Paulo pode ser mantido na equipe titular.

