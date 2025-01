Companhia de Jeff Bezos adia voo inaugural do foguete New Glenn

O voo inaugural do foguete New Glenn, inicialmente programado para este domingo, partindo de Cabo Canaveral, Flórida, foi adiado devido às condições marítimas, informou a empresa Blue Origin, de Jeff Bezos.

“As condições marítimas continuam desfavoráveis para o pouso do sistema de propulsão” em uma plataforma no Atlântico, informou a empresa no sábado na rede X.

O próximo lançamento está previsto para segunda-feira, à 01h horário local (3h em Brasília).

Após anos de projeto e vários adiamentos, o primeiro voo do New Glenn, um foguete de 98 metros de altura, equivalente a um prédio de cerca de 30 andares, deve ser um ponto de virada para a empresa fundada pelo bilionário americano Jeff Bezos e para a indústria espacial privada.

O objetivo do lançamento é “alcançar a órbita, qualquer coisa além disso é vantagem”, disse David Limp, presidente da Blue Origin.

Há anos a empresa leva turistas ao espaço por alguns minutos em seu foguete menor, o New Shepard, mas ainda não fez um único voo em órbita.

Com o New Glenn, maior e mais potente, a Blue Origin quer concorrer com a SpaceX, empresa de outro bilionário americano, Elon Musk.

A SpaceX domina o mercado espacial comercial com seus foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy e agora está desenvolvendo o maior foguete já criado, o Starship.

cha-oaa/def/pc/zm/jc

Amazon.com