Companhia das Letras lança coleção infantil com livros a R$ 9,90

A Companhia das Letrinhas, do grupo Companhia das Letras, lança, na Bienal do Livro, que ocorre de 2 a 10 de julho, no Expo Center Norte, a Coleção Canoa.

A proposta é publicar histórias que dialoguem com a cultura brasileira, escritas e ilustradas por novos autores e artistas, com o valor fixo de R$ 9,90.





O preço foi definido no início do projeto e então as equipes editorial e de produção gráfica se dedicaram a pesquisar materiais e formatos que pudessem deixar o livro nesse valor para chegar aos leitores das classes C e D, de acordo com a editora – e esse é o objetivo.

O nome da coleção foi escolhido justamente por causa da ideia de levar seus livros aonde nem sempre eles vão. “A canoa chega em lugares de difícil acesso em que outras embarcações não conseguem chegar”, segundo a justificativa da editora. E também porque o formato será o canoa: a encadernação mais usada para revistas e livretos onde capa e miolo são grampeados. São edições mais simples, mas bem feitas e os livros saem com 15,5 cm x 22,5 cm.

Os quatro primeiros títulos são da escritora e contadora de histórias pernambucana Mari Bigio, com ilustrações do paulistano Rodrigo Chedid – um dos sócios do estúdio Bicho Coletivo, responsável pelo projeto gráfico. São eles: A Bruxa do Breu, Uma Carta Para o Pirata, A Sereia Garbosa e Aliens: A Lição. A tiragem inicial será de 20 mil exemplares e os livros estarão à venda em livrarias e em outros pontos.

A programação da Bienal será anunciada na quinta, 2.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.