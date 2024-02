Companhia aérea pede que passageiros se pesem voluntariamente no portão de embarque

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/02/2024 - 14:59 Para compartilhar:

Quase tudo que entra em um avião comercial (combustível, bagagem despachada, carga e refeições) é pesado. Para os passageiros e suas bagagens de mão, a maioria das companhias aéreas usa dados médios.

Mas a companhia aérea Finnair, da Finlândia, começou a pedir aos passageiros esta semana, de forma voluntária e anônima, que subissem em uma balança com suas bagagens de mão no principal aeroporto do país, em Helsinque, informou a companhia aérea na sexta-feira, 9. O objetivo é obter seus próprios números.

“Precisaremos de dados tanto para a temporada de inverno quanto para a temporada de verão – na temporada de inverno, as pessoas normalmente usam roupas mais pesadas, o que afeta o peso” disse a porta-voz da Finnair, Päivyt Tallqvist, à agência americana de notícias Associated Press, acrescentando que a pesquisa durará até maio.

Brinde aos voluntários

Os passageiros que embarcarem em voos europeus e de longa distância não serão “penalizados por seu peso” e “os números serão mantidos discretos, longe de olhares curiosos”, acrescentou.

Até o momento, cerca de 800 pessoas aderiram à pesquisa, e aqueles que concordarem em participar receberão um pequeno brinde: uma etiqueta refletiva de bagagem, disse Tallqvist.

As companhias aéreas podem usar os dados oficiais da Agência de Segurança da Aviação da União Europeia, conhecida como EASA, ou fazer suas próprias medições de peso padrão, disse Tallqvist.

A Finnair escolheu a segunda opção, mas as autoridades de segurança exigem que a pesquisa seja renovada a cada cinco anos. A última vez que a Finnair pesou os passageiros foi em 2018. Em junho, a companhia aérea nacional da Nova Zelândia também pesou os passageiros antes do embarque.

As cifras de peso serão enviadas à agência finlandesa de transporte e comunicações ainda este ano e serão usadas para equilibrar as aeronaves e os cálculos de carga para o período de 2025 a 2030.

“Esperamos ter uma boa amostra de voluntários, tanto viajantes a negócios quanto a lazer, também desta vez, para que possamos obter as informações mais precisas possíveis para cálculos importantes de equilíbrio”, disse Satu Munnukka, chefe de processos terrestres da Finnair, disse em um comunicado.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA em www.estadao.com.br/link/estadao-define-politica-de-uso-de-ferramentas-de-inteligencia-artificial-por-seus-jornalistas-veja/ .

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias