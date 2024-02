Companhia aérea oferece assentos na primeira fila para o próximo eclipse solar total

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 22/02/2024 - 2:00 Para compartilhar:

A Delta Airlines agora está oferecendo aos passageiros um voo especial para desfrutar de uma vista de luxo do próximo Grande Eclipse Americano, o último em décadas.

O eclipse deverá cruzar a América do Norte em 8 de abril, quando a Lua passar entre o Sol e a Terra, bloqueando completamente a face do Sol e escurecendo o céu.

Para uma experiência única, a Delta Airlines permitirá que os passageiros embarquem em seu voo para ver o fenômeno a 30.000 pés (9 mil metros), anunciou a companhia aérea em comunicado à imprensa .

O voo decolará de Austin, no Texas, e pousará em Detroit, no Michigan, para permitir que os passageiros “passem o máximo de tempo possível diretamente no caminho da totalidade” e “a melhor chance de ver com segurança o eclipse solar em seu pico.”

O voo usará um avião Airbus A220-300, que possui janelas extragrandes para permitir uma “visualização premium”. Cinco voos adicionais da Delta decolando de Detroit, Los Angeles e Salt Lake City também oferecerão raras visualizações de eclipses.

Dentro de sua bagagem de mão ou item pessoal, os passageiros são aconselhados a levar óculos de proteção para proteger os olhos de possíveis danos.

Os especialistas alertaram que não é seguro olhar diretamente para o sol sem proteção ocular especializada, a não ser a breve fase total, quando a lua bloqueia completamente os raios solares. Fazer isso pode causar lesões oculares graves instantaneamente.

Para visualizar as fases parciais do eclipse solar, os especialistas aconselham o uso de “óculos de eclipse” ou um método de visualização indireta, como um projetor pinhole.​

“O eclipse de 8 de abril é o último eclipse total que veremos na América do Norte até 2044”, disse Warren Weston, meteorologista líder da Delta Air Lines. A próxima passagem da Lua na frente do Sol visível em terras brasileiras deve ocorrer apenas em 26 de janeiro de 2028.

Os espectadores nos EUA terão as melhores visualizações no Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine ao longo do dia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias