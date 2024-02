Companhia aérea anuncia que agora pesará passageiros além da bagagem

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 08/02/2024 - 6:05 Para compartilhar:

A principal companhia aérea da Finlândia anunciou que irá pesar os passageiros e também as suas bagagens. A Finnair disse que a mudança, que será feita de forma voluntária até maio, visa melhorar os cálculos de equilíbrio que aumentarão a segurança do voo.

“A Finnair coletará dados pesando os clientes voluntários e sua bagagem de mão no portão de embarque”, segundo comunicado da empresa.

“A pesagem é voluntária e anônima, e os dados serão usados ​​apenas para otimizar os atuais cálculos de equilíbrio das aeronaves da Finnair.”

A Finnair disse que a pesagem dos passageiros ajudará a garantir que a companhia aérea não exceda o peso máximo definido que um avião pode suportar antes de decolar. A empresa prometeu que não utilizará dados pessoais dos clientes.

“Utilizamos os dados de pesagem para os cálculos médios necessários para a operação segura dos voos, e os dados recolhidos não estão de forma alguma ligados aos dados pessoais do cliente”, disse Satu Munnukka, chefe dos processos terrestres da Finnair, num comunicado.

Munnukka observou que a companhia aérea não pedirá o nome ou número de reserva dos passageiros que se voluntariarem para serem pesados.

Os observadores afirmam que as mudanças nos padrões alimentares e nas dietas estão levando a passageiros mais pesados, o que pode ter um impacto na segurança dos voos.

“Trezentas pessoas que pesam mais do que a média podem colocar um avião significativamente acima do peso, e todos os nossos cálculos de desempenho – comprimento da pista, subida, remoção de obstáculos, distâncias de pouso, capacidade de altitude – todos dependem do peso, entre outras coisas”, disse Shem. Malmquist, instrutor da Faculdade de Aeronáutica da Florida Tech, disse à CNBC.

A maioria das companhias aéreas europeias utiliza o peso médio dos passageiros calculado pela Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA), que descobriu que os homens têm um peso médio de 82,2 kg (181,22 lbs), enquanto as mulheres atingem 67,5 kg (148,8 lbs).

De acordo com estatísticas do governo, 42% da população dos EUA com pelo menos 20 anos de idade era considerada obesa em 2020. Na década de 1960, esse número era de apenas 10%. As companhias aéreas têm sido criticadas por lidarem com passageiros grandes e obesos.

Várias companhias aéreas, incluindo United, Spirit, Frontier, Hawaiian e American, exigem que os clientes que não cabem em um único assento comprem outra passagem.

Os defensores das pessoas obesas afirmam que as companhias aéreas reduziram a largura dos assentos para obter mais lucro em cada voo.

A Finnair junta-se à Korean Air, Hawaiian Air, Uzbekistan Airways e Air New Zealand no grupo de transportadoras aéreas que pesaram clientes.

No ano passado, os aviadores coreanos reagiram com raiva a uma nova lei que exige que as transportadoras nacionais pesem os passageiros e a sua bagagem de mão pelo menos uma vez a cada cinco anos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias