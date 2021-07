Companheiro de CR7 na Juventus, Danilo ‘entrega’ futuro do craque Português de 36 anos tem sido especulado fora do clube italiano na próxima temporada

O futuro de Cristiano Ronaldo na Juventus ainda é uma incógnita. No entanto, de acordo com o lateral brasileiro Danilo, o português ficará no clube italiano para a próxima temporada. Em entrevista ao ‘Gazzetta dello Sport’, o companheiro de equipe de CR7 ressaltou a importância da estrela no time.

“Tê-lo na equipe é importante para nós, porque ele traz uma avalanche de gols e, além disso, é um amigo querido, nos conhecemos desde o Real Madrid. Ele ainda estará conosco na próxima temporada”, disse Danilo, que defende a Seleção Brasileira na Copa América.

Contratado pela Juventus em 2018, Cristiano Ronaldo tem vínculo com o clube italiano até junho de 2022. Pela equipe italiana conquistou dois títulos da Série A, além de uma Copa da Itália. Ao todo, soma 132 jogos pela Velha Senhora, com 101 gols anotados. Ainda segundo o ‘Gazzetta’, Jorge Mendes, empresário do jogador, definirá o futuro do atleta nos próximos dias.

