Compadre Washington tem quadro estável na UTI, mas sem previsão de alta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 7:48 Compartilhe

O cantor Compadre Washington segue internado desde a última segunda-feira (26), quando passou mal em cima do trio ‘no arrastão dos ambulantes’, na cidade de São Sebastião do Passé, Bahia. Na noite de terça-feira (27), a equipe do artista atualizou seu estado de saúde, que é estável.

“Ele deu entrada na UTI, no início da manhã de hoje, com crise hipertensiva. O artista encontra-se clinicamente estável, com a pressão arterial estabilizada, lúcido e segue de repouso sem previsão de alta hospitalar, no momento”, informou a equipe, baseada no último boletim médico.

“Compadre Washington agradece a todos que estão torcendo pela sua plena recuperação e a todo atendimento e atenção que lhe foi disponibilizada no município de São Sebastião do Passé, tanto da prefeitura, quanto do corpo médico e de enfermagem”, completou o comunicado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por É o Tchan (@eotchanoficial)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias