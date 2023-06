Compadre Washington passa mal em cima de trio e é internado em hospital

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 10:02 Compartilhe

Na noite de segunda-feira (26), o cantor Compadre Washington, do grupo ‘É O Tchan‘, passou mal em cima do trio ‘no arrastão dos ambulantes’, na cidade de São Sebastião do Passé, na Bahia.

Segundo a equipe de Compadre Washington, o cantor sentiu um desconforto na região abdominal e, imediatamente, foi levado para o Hospital Municipal Albino Leitão, onde foi atendido pela equipe médica.

Em comunicado, a equipe do artista ainda informou que Compadre Washington foi transferido para o Hospital Martedei, em Salvador, onde passará por uma bateria de exames para verificar seu quadro de saúde.

