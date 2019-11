Compacto interessante para enfrentar trânsito e viajar

Bom é que a suspensão consegue absorver bem irregularidades do piso, com ajuda dos pneus borrachudos 185/60R 15. Some a visibilidade adequada e terá um compacto interessante para enfrentar o trânsito e viajar com calma no fim de semana, tendo 473 litros de espaço no porta-malas.

Pelo preço, não apenas Yaris Sedan XL Plus, mas todas as versões deveriam ter ajuste de profundidade do volante, que pode ser regulado apenas em altura. E com vão livre do solo de 15 cm vale ter certa cautela em passar por valetas e lombadas para não dar raspada com a parte de baixo do carro.

Nas curvas, o Yaris Sedan XL Plus cumpre seu papel, sem pretensão esportiva. Em contrapartida, tem série de assistências que contribuem com segurança e conforto, como direção elétrica que ajuda em manobras e o assistente de partida em rampas, que segura o carro durante três segundos para que não desça e bata no que estiver logo atrás.

As conveniências que o Yaris Sedan XL Plus incluem comando com toque nos vidros elétricos e volante multifuncional, ar-condicionado digital e faróis auxiliares de neblina, dianteiros e traseiros. De fato, o carro é ‘sedãzinho’ eficaz, “pedra no sapato” de rivais como Fiat Cronos, Honda City, VW Voyage e Ford Ka Sedan.

Se fosse mais em conta, incomodaria mais os concorrentes, exceto o Chevrolet Onix Plus e o VW Virtus, que ficam degrau acima, já têm grau de sofisticação superior, tanto no que se refere ao conjunto mecânico (com motores turbinados) quanto aos equipamentos disponíveis (como o acesso à internet via 4G, do GM).