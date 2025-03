Comoção e pânico em Bangcoc diante de terremoto ‘devastador’

Raramente a terra treme em Bangcoc, e raramente com tanta força como nesta sexta-feira (28), segundo seus moradores, que testemunharam o desabamento de um prédio em construção na capital tailandesa devido ao forte terremoto em Mianmar.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma nuvem de poeira e destroços se formando onde segundos antes se erguia o edifício de 30 andares.

O espetacular colapso da torre, que iria abrigar escritórios governamentais no norte de Bangcoc, não muito longe do turístico mercado de Chatuchak, engoliu dezenas de trabalhadores, deixando ao menos três mortos e 81 desaparecidos, segundo um balanço oficial provisório.

Algumas horas após a tragédia, os socorristas continuavam trabalhando no local, reduzido a uma montanha de destroços, blocos de concreto e vigas de aço deformadas.

“Temo que muitas vidas tenham sido perdidas. Nunca havíamos vivido um terremoto tão devastador”, afirmou Worapat Sukthai, subdiretor da polícia do distrito de Bang Sue, onde ficava o prédio.

“Quando cheguei para inspecionar o lugar, ouvi pessoas pedindo socorro”, contou à AFP. “Calculamos que há centenas de feridos, mas ainda estamos em processo de determinar o número de vítimas.”

O epicentro do terremoto de magnitude 7,7 foi localizado a cerca de 1.000 km da capital tailandesa, onde surpreendeu seus habitantes na hora do almoço. Eram 13h20 locais (3h20 de Brasília) quando a terra começou a tremer por alguns longos segundos.

No centro da cidade, os centros comerciais e os blocos de escritórios foram imediatamente evacuados sem que qualquer alerta fosse emitido, e muitos residentes aguardaram nas ruas sob um sol escaldante, temendo uma réplica.

– ‘Instintivo’ –

Hongsinunt trabalha em um edifício de cerca de 20 andares e precisou fugir de seu escritório. “No começo me senti tonto, como se estivesse enjoado ou fosse desmaiar. Então percebi que as luzes estavam se movendo”, relatou.

“Estava fazendo compras em um shopping quando percebi que alguns cartazes se moviam e saí correndo”, disse Attapong Sukyimnoi, um corretor de ações. “Sabia que precisava chegar a um espaço aberto, foi algo instintivo.”

A primeira-ministra, Paetongtarn Shinawatra, declarou estado de emergência na capital, embora o aeroporto continue em funcionamento.

A Bolsa de Bangcoc também suspendeu suas operações. Mais de cinco horas após o sismo, o metrô seguia parado e a cidade estava paralisada por enormes congestionamentos.

Os tremores fizeram com que as piscinas de vários prédios de apartamentos transbordassem, segundo imagens compartilhadas nas redes sociais, que também mostram todo tipo de danos materiais.

O governador da capital pediu aos moradores que informem sobre qualquer rachadura em suas residências.

Questionado pela AFP, um cientista do centro sismológico de Estrasburgo, na França, apontou que é “anormal” que ocorram danos tão longe do epicentro do terremoto, mas que “sem dúvida” estão relacionados com a fragilidade de algumas construções.

Também foram vividas cenas de pânico em Chiang Mai, a segunda maior cidade da Tailândia e popular destino turístico famoso por seus templos.

Baitoey Pradit Sa On, recepcionista de um hotel, viu como todos os hóspedes se apressavam em direção à saída. “Foi um caos, até mesmo a água da piscina saiu disparada”, contou, apontando para a área molhada ao redor da instalação.

