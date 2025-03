Como Trump pode tentar seguir no poder após o término de seu segundo mandato

Escrito por Philip Klinkner, Hamilton College – The Conversation**

Neste domingo, dia 30 de março, o presidente Donald Trump disse a um entrevistador da rede de “TV NBC” que ele “não estava brincando” sobre um terceiro mandato como presidente, apesar disso ser expressamente proibido pela Constituição nos Estados Unidos.

“Existem métodos para que você possa fazer isso”, disse ele na entrevista.

Há meses, Trump vem insinuando – em tom de brincadeira – que está interessado em encontrar uma maneira de continuar na Casa Branca após o limite legal de dois mandatos. Mas a 22ª Emenda da Constituição deixa claro que Trump não pode ser eleito novamente. O texto da emenda afirma:

“Nenhuma pessoa poderá ser eleita para o cargo de Presidente mais de duas vezes, e nenhuma pessoa que tenha ocupado o cargo de Presidente, ou atuado como Presidente, por mais de dois anos de um mandato para o qual outra pessoa tenha sido eleita Presidente, poderá ser eleita para o cargo de Presidente mais de uma vez.”

Essa emenda foi aprovada em resposta às quatro eleições de Franklin Roosevelt para a presidência. Desde que George Washington deixou o cargo no final de seu segundo mandato, nenhum presidente havia tentado um terceiro mandato, muito menos um quarto. A emenda tinha o objetivo claro de impedir que os presidentes exercessem mais de dois mandatos.

Como Trump já foi eleito presidente duas vezes, a linguagem simples da emenda o impede de ser eleito uma terceira vez. Alguns argumentaram que, como os mandatos de Trump não foram consecutivos, a emenda não se aplica a ele. Mas a emenda não faz distinção entre mandatos consecutivos e não consecutivos no cargo.

Embora a 22ª Emenda proíba Trump de ser eleito presidente novamente, ela não o proíbe de servir como presidente depois de 20 de janeiro de 2029. A razão para isso é que a 22ª Emenda proíbe apenas que alguém seja “eleito” mais de duas vezes. Ela não diz nada sobre alguém se tornar presidente de alguma outra forma que não seja sendo eleito para o cargo.

Contornando as regras

Há alguns cenários alternativos em potencial. Em circunstâncias normais, eles seriam praticamente impossíveis. Mas Donald Trump nunca foi um presidente normal.

Em cada questão, Trump ultrapassou os limites do poder presidencial. Mais importante ainda, ele já demonstrou sua disposição de dobrar ou até mesmo violar a lei para permanecer no cargo. E embora Trump afirme que está apenas brincando quando lança a ideia de um terceiro mandato, ele tem um longo histórico de usar “piadas” como uma forma de lançar balões de ensaio.

Além disso, quando deixar o cargo, Trump poderá mais uma vez enfrentar a perspectiva de um processo criminal e possivelmente a prisão, o que o motivará ainda mais a permanecer no poder. À medida que o segundo mandato de Trump avança, não se surpreenda se os americanos ouvirem mais sobre como ele pode tentar permanecer no cargo. Aqui está o que a Constituição diz sobre essa perspectiva.

Outras maneiras de se tornar presidente

Nove pessoas ocuparam o cargo de presidente sem antes serem eleitas para esse cargo. John Tyler, Millard Fillmore, Andrew Johnson, Chester Arthur, Theodore Roosevelt, Calvin Coolidge, Harry Truman, Lyndon Johnson e Gerald Ford foram todos vice-presidentes que assumiram o cargo quando seus antecessores morreram ou renunciaram.

A 22ª Emenda não impede que um presidente com mandato limitado seja eleito vice-presidente. Por outro lado, a 12ª Emenda afirma que “nenhuma pessoa constitucionalmente inelegível para o cargo de presidente será elegível para o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos”.

Não está claro se essa restrição se aplica a um presidente com dois mandatos que não é elegível para um terceiro mandato devido à 22ª Emenda – ou se ela simplesmente impõe ao vice-presidente os outros critérios de elegibilidade presidencial da Constituição, ou seja, que ele seja um cidadão natural dos Estados Unidos, com pelo menos 35 anos de idade e que tenha morado nos EUA por pelo menos 14 anos.

Essa questão teria de ser decidida pela Suprema Corte dos EUA. Se os juízes decidirem a favor de Trump – como fizeram recentemente em questões relativas à cláusula de insurreição da 14ª Emenda e à imunidade presidencial – então a chapa Trump-Vance de 2024 poderá se tornar a chapa Vance-Trump de 2028. Se eleito, Vance poderia então renunciar, tornando Trump presidente novamente.

Sem necessidade de renúncia

Mas Vance não precisaria nem mesmo renunciar para que um vice-presidente Trump exercesse o poder da presidência. A 25ª Emenda da Constituição afirma que se um presidente declarar que “ele é incapaz de exercer os poderes e deveres do cargo… tais poderes e deveres serão exercidos pelo vice-presidente como presidente interino”.

De fato, os EUA já tiveram três presidentes interinos – George H.W. Bush, Dick Cheney e Kamala Harris. Todos eles exerceram o poder presidencial por um breve período quando o presidente em exercício foi submetido a anestesia durante procedimentos médicos; Cheney fez isso duas vezes.

Nesse cenário, pouco depois de assumir o cargo em 20 de janeiro de 2029, o Presidente Vance poderia invocar a 25ª Emenda notificando o presidente da Câmara e o presidente pro tempore do Senado de que ele não tem condições de exercer as funções de presidente. Ele não precisaria apresentar nenhum motivo ou prova dessa incapacidade.

O vice-presidente Trump se tornaria então presidente interino e assumiria os poderes da presidência até o momento em que o presidente Vance emitisse uma nova notificação indicando que ele estava apto a retomar suas funções como presidente.

‘Tandemocracia’

Mas exercer o poder da presidência não requer necessariamente ser presidente ou presidente interino.

Trump expressou repetidamente sua admiração pelo autocrático presidente russo Vladimir Putin, portanto, talvez ele queira seguir o exemplo da “tandemocracia” Medvedev-Putin.

Em 2008, os limites de mandato da constituição russa impediram Putin de concorrer à presidência após dois mandatos consecutivos. Em vez disso, ele escolheu um subordinado leal, Dmitry Medvedev, para concorrer à presidência.

Quando eleito, Medvedev nomeou Putin como seu primeiro-ministro. Segundo a maioria dos relatos, Putin permaneceu firmemente no poder e tomou a maioria das decisões importantes. Seguindo esse exemplo, um futuro presidente republicano poderia nomear Trump para um cargo no Poder Executivo, no qual ele ainda poderia exercer o poder.

Em 2012, Putin pôde concorrer novamente à presidência, e ele e Medvedev trocaram mais uma vez de papéis. Desde então, Putin conseguiu alterar a Constituição russa para efetivamente permitir que ele permaneça presidente pelo resto de sua vida.

Usando uma figura de proa

Por outro lado, Trump talvez queira evitar todos esses subterfúgios legais seguindo o exemplo de George e Lurleen Wallace. Em 1966, a Constituição do Alabama impediu Wallace de concorrer a um terceiro mandato consecutivo como governador. Ainda imensamente popular e não disposto a abrir mão do poder, Wallace optou por fazer com que sua esposa, Lurleen, concorresse ao cargo de governadora. Ficou claro desde o início que Lurleen era apenas uma figura de proa para George, que prometeu ser conselheiro de sua esposa, com um salário de US$ 1 por ano.

O slogan da campanha, “Two Governors, One Cause”, deixou claro que votar em Lurleen era, na verdade, votar em George.

Lurleen venceu com uma vitória esmagadora.

De acordo com um relato de seu tempo no cargo, os Wallaces tinham “algo como um relacionamento entre a rainha e o primeiro-ministro: A Sra. Wallace cuida dos deveres cerimoniais e formais do Estado. O Sr. Wallace traça as grandes linhas da política de estado e cuida para que ela seja executada”.

A esposa de Trump não nasceu cidadã americana e, portanto, não é elegível para ser presidente. Mas como líder do Partido Republicano, Trump poderia garantir que o próximo candidato presidencial do Partido Republicano fosse um membro de sua família ou alguma outra pessoa que lhe fosse absolutamente leal e obediente. Se essa pessoa viesse a ganhar a Casa Branca em 2028, Trump poderia servir como conselheiro não oficial, permitindo que ele continuasse a exercer o poder da presidência sem o título real.

Este artigo foi publicado originalmente no site “The Conversation” e republicado por uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.