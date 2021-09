Como superar um relacionamento e estar pronta para outro

O fim de um relacionamento costuma mexer com as emoções e, às vezes, se livrar dos traumas do término não é uma tarefa fácil, mas é necessária e requer paciência. Independentemente do motivo do rompimento, é preciso estar com as “feridas” curadas para se permitir viver novas experiência e, quem sabe, engatar em uma nova relação. “Você pode se sentir ‘logicamente’ aberta ao namoro, mas pode não ter capacidade emocional para isso”, explica Morgan Anderson, psicóloga clínica, ao “Yahoo Life”.

Segundo a especialista, a falta de capacidade emocional está tipicamente ligada ao medo de se machucar, de rejeição ou de que o novo relacionamento termine exatamente como o anterior. Apesar de comum, esses sentimentos inconscientes podem sabotar suas emoções e a maneira como você pensa e vê o namoro.

Como se curar do antigo relacionamento

A melhor maneira de superar o passado e se permitir às novas experiências é investir em si, em sua autoestima, em sua própria alegria e aproveitando a sua nova fase consigo mesma. Nenhum relacionamento deve ser a razão de sua felicidade e sim, a multiplicação dela. Solteira ou não, é preciso se valorizar e acreditar em seu próprio potencial.

Em segundo lugar, a psicóloga destaca ser preciso cortar os laços dos relacionamentos anteriores. “Quando carregamos ‘lixo emocional’ por aí e não o entregamos a quem se destina, bloqueamos nossa capacidade de estar presentes em novos relacionamentos”, explica.

Reconhecer o seu espaço emocional também é essencial. Tudo é uma questão de tempo e é preciso respeitá-lo. “Valide sua experiência e permita-se honrar todas as necessidades que você tiver. Se invalidar dizendo ‘Você já deveria ter superado esse relacionamento’ só vai retardar o seu processo de cura”, alerta Morgan.

Como estar pronta para um novo amor

A psicóloga reforça que quando não cuida de si mesma ou não deixa de lado relacionamentos anteriores, não há energia para manter um novo namoro bem-sucedido.

Para se preparar, faça algumas perguntas a si mesma sobre suas experiências passadas, como: ‘o que não funcionou?’; ‘o que eu quero desta vez?’; ‘quais são meus impedimentos não negociáveis ​​e de negociação?’; e pense nos requisitos mais importantes que você procura em um(a) parceiro(a): é respeito, diversão, aventura, lealdade, reciprocidade?

Após seguir todos os passos, para saber se está aberta a um novo amor, é preciso reconhecer se está realmente presente nesse sentimento e relação. “Quando você for a um encontro e sentir uma curiosidade genuína sobre a outra pessoa, que é onde a conexão pode levar, é um bom sinal de que você está pronta para namorar”, esclarece.

Para finalizar, a psicóloga reforça que jamais se deve comparar as pessoas e os relacionamentos. “Só porque um relacionamento termina, você não é um fracasso. Quando ver outras pessoas ao seu redor noivando ou se casando, deseje-lhes boa sorte e comemore. Quando você comemora o amor que vê ao seu redor, está afirmando que o amor também está disponível para você”.

