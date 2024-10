Saiba como se preparar para os temporais previstos em SP para o final de semana

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2024 - 11:55 Para compartilhar:

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para novas chuvas entre esta sexta-feira, 18, e o domingo, 20. Algumas regiões podem receber até 200 mm de água e, conforme previsões, o vento chegará a 60 km/h. No último temporal enfrentado pela população da região metropolitana da capital paulista, 3,1 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica, de acordo com a Enel.

+ Defesa Civil de SP notifica companhias de energia elétrica sobre risco de novas chuvas

+ Após chuvas em SP, casa de idoso que respira por aparelhos fica mais de 50 horas sem energia e família compra gerador

As autoridades divulgaram que alertaram as companhias que prestam serviço de energia elétrica no estado a se prepararem para a tempestade. Segundo a Defesa Civil, alguns lugares do território paulista serão alvo de granizo. As forças de segurança possuem recomendações para a população em caso de temporais como o esperado.

Orientações de segurança da Defesa Civil antes de temporais:

Conclua construções mal-acabadas;

Evite cobrir edificações com telhas de zinco, pois são danificadas mais facilmente pelas chuvas;

Faça manutenção no madeiramento do telhado, para não ocorrer destelhamento em razão de chuvas;

Considere comprar para-raios ou um sistema contra raios para proteger sua casa, eletrodomésticos e dispositivos eletrônicos;

Preste atenção aos boletins meteorológicos e avisos de tempestades. Esteja pronto para alterar seus planos e, se necessário, estar perto de abrigo;

Ao ser noticiado sobre chuva de granizo, deixe o veículo em local coberto, para evitar danos na lataria e nos vidros;

Durante esses eventos, podem ocorrer congestionamentos no trânsito, alagamentos, quedas de árvores, interrupção na rede elétrica, destelhamentos e danos às plantações.

Orientações de segurança durante os temporais:

Evite lugares abertos, como praias, campos de futebol, estacionamentos, clubes da cidade, cemitérios e parques, por exemplo;

Evite ficar próximo de objetos altos e isolados, como árvores, postes e caixas d’água;

No momento da chuva, mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como geladeiras, fogões e Tvs;

Evite tomar banho durante a tempestade;

Em caso de ventos fortes, tenha cuidado com a queda de árvores, postes, fios e semáforos;

Não desafie a força das águas, não tente transpor uma enxurrada ou andar em áreas tomadas por alagamentos;

Se estiver em uma área de encosta, observe sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes, árvores e postes inclinados, e água lamacenta;

Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e ligue para o serviço de emergência.

Chuva no final de semana

Segundo as autoridades, a previsão é de que a região metropolitana da capital paulista receba 95 mm de água e as chuvas no estado foram qualificadas pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) como de “perigo potencial”.

Confira a previsão de chuva:

Região Metropolitana: 95 mm

95 mm Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

60 mm Presidente Prudente: 90 mm

90 mm Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

100 mm Litoral Norte: 150 mm

150 mm Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm

Em ofício, o coronel Henguel Ricardo Pereira, coordenador da Defesa Civil, apontou que as companhias de energia elétrica devem mostrar um plano de contingência e reforçar as equipes de atendimento à população.

“Solicitamos ainda que, durante a vigência do Aviso de Risco, seja estabelecido um canal de comunicação direto entre a concessionária e o Gabinete de Crise da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil”, pontuou a autoridade no ofício.

*Com informações do Estadão