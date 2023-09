Como ‘Polio Paul’ sobreviveu vivendo dentro de um pulmão de ferro por 70 anos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/09/2023 - 3:27 Compartilhe

Um homem apelidado de “Polio Paul” viveu dentro de um pulmão de ferro de 270 quilos durante sete décadas, supostamente recusando-se a atualizar para uma máquina moderna.

Paul Alexander, 77 anos, contraiu poliomielite em 1952, quando tinha 6 anos. Em março, o Guinness World Records declarou o paciente com pulmão de ferro mais longo de todos os tempos.

Ele enfrentou muitos desafios desde que nasceu em 1946.

No ano passado, Alexander foi “aproveitado por pessoas que deveriam cuidar de seus melhores interesses”, com uma arrecadação de fundos de US$ 132 mil para ele.

Em 1952, ele sofreu o pior surto de poliomielite da história dos EUA, com quase 58 mil casos – a maioria crianças – relatados.

A poliomielite ataca os neurônios motores da medula espinhal, interrompendo a comunicação entre o sistema nervoso central e os músculos, tornando-os eventualmente fracos demais para permitir que uma pessoa respire por conta própria.

Uma vacina que salva vidas foi aprovada e amplamente administrada a crianças nos EUA em 1955.

Em 1979, os EUA foram declarados livres da poliomielite, mas era tarde demais para Alexander, que está paralisado do pescoço para baixo.

Pouco depois de ser diagnosticado, o texano passou por uma traqueotomia de emergência e foi colocado em um pulmão de ferro para ajudar seu corpo a combater a doença mortal.

Ele depende do ventilador do pescoço aos pés para sobreviver desde então.

A máquina de Alexander foi inventada em 1928 e não é fabricada desde o final dos anos 60, à medida que a tecnologia avança.

O pulmão de ferro é uma cápsula hermética que cobre tudo, menos a cabeça, pois suga oxigênio por meio de pressão negativa, forçando os pulmões a se expandirem para permitir que o paciente respire, de acordo com o Medscape .

A engenhoca é grande e pesada e exige que a pessoa que a utiliza seja presa por dentro.

Apesar da invenção de máquinas mais modernas, Alexandre preferiu continuar a viver no seu pulmão de ferro.

Ele explicou ao Guardian em 2020 que, quando as máquinas mais novas foram desenvolvidas, ele já estava acostumado com seu “velho cavalo de ferro”.

Ele supostamente se recusa a fazer outro buraco na garganta – o que seria necessário para os dispositivos mais recentes.

Alexander aprendeu a respirar brevemente fora do pulmão de ferro.





Chamada de “ respiração de sapo ”, a técnica usa os músculos da garganta para forçar o ar a passar pelas cordas vocais, permitindo ao paciente engolir oxigênio, um gole de cada vez, empurrando-o pela garganta até os pulmões.

O Post entrou em contato com um representante da Alexander para comentar.

Além de aprender a respirar sozinho em breves períodos, Alexander continuou perseguindo seus sonhos profissionais e inspirando outras pessoas.

Ele concluiu o ensino médio, formou-se na faculdade, formou-se em direito, exerceu a advocacia por várias décadas e escreveu um livro de memórias – tudo isso confiando em seu pulmão de ferro.

“Nunca desisti e [ainda] não vou desistir”, disse Alexander em uma entrevista em vídeo de 2021 .

À medida que Alexander envelheceu, ele ficou confinado à engenhoca e necessita de cuidados 24 horas por dia em uma instalação em Dallas.

“Ele luta para manter seu pulmão de ferro, pagar cuidados de saúde e encontrar uma moradia que atenda às suas necessidades. Paul mora em um pequeno apartamento de um cômodo sem janela”, diz um apelo do GoFundMe em novembro de 2022, alegando que Alexander foi vítima de “roubo”.

“Obrigado por cuidar de um homem que ajudou muitas pessoas ao longo de sua vida.”

