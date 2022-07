‘Como Paulo Sousa era ruim’, diz apresentador da Globo após nova goleada do Flamengo Nome do ex-treinador virou um dos principais tópicos comentados nas redes sociais







Após início de temporada ruim sob comando de Paulo Sousa, o Flamengo voltou a vencer com boas atuações sob comando de Dorival Junior. Após a goleada nesta quarta-feira sobre o Juventude, jornalistas e torcedores criticaram o treinador português nas redes sociais.

– Como era ruim o senhor Paulo Sousa, meu Jesus – escreveu Igor Rodrigues, apresentador do ‘Tá Na Área’, do SporTV.

– Meu Deus, quanto tempo e pontos perdemos com Paulo Sousa – comentou a jornalista Rubro-Negra Julia Malak.

– O que o Paulo Sousa fazia com esse time deveria ser considerado crime! – brincou uma torcedora do Flamengo.

Paulo Sousa assumiu o Flamengo no início do ano, mas não fez bom trabalho e deixou o clube no início de junho. Desde então, o Rubro-Negro jogou 12 partidas sob comando de Dorival Júnior e venceu oito. O time carioca pega o Avaí na próxima rodada do Brasileirão, fora de casa.

