Como Palmeiras desmontou palco em 13 horas para ter 100% do público contra o Corinthians

O Palmeiras já teve de jogar muitas partidas sem torcida no setor norte, ou com torcedores assistindo ao jogo em um telão, por causa dos shows recebidos no Allianz Parque e a operação necessária para desmontar os palcos. Neste domingo, antes de enfrentar o Corinthians pelo primeiro jogo da final do Paulistão, o clube conseguiu desarmar a estrutura instalada para o show do Simply Red a tempo de ter 100% da capacidade do estádio liberada.

A apresentação da banda britânica terminou às 23 horas de sábado, e às 12 horas de domingo, seis horas e meia antes do Dérbi, o palco já estava desmontado. Para isso, a administração da arena mobilizou mais de 500 profissionais, que tiveram de retirar do estádio quilômetros de fios de iluminação, além de equipamentos de vídeo e sistema de som.

Houve, ainda, a necessidade de retirar 12 mil cadeiras, já que a pista do show também tinha um setor com cadeiras. A agilidade na desmontagem foi possível também por causa do tipo de palco utilizado pelo Simply Red, que não é tão complexo em sua estrutura quanto o utilizado em outros shows.

Por isso nem sempre o Palmeiras vai conseguir repetir o feito para liberar o setor norte quando o Allianz Parque receber shows. Tudo depende do tipo de palco utilizado.

Em mais de uma ocasião, após apresentações de artistas no estádio, o clube vendeu ingressos para o setor norte, mesmo com a estrutura do show montada. Nesses casos, os torcedores que compraram o acesso ao setor assistiram à partida de um telão.