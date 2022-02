Como os probióticos podem melhorar sua vida sexual

Por muitos especialistas da área da saúde, o intestino é chamado de “segundo cérebro”. Isso se deve à sua influência massiva em diversos âmbitos da saúde mental, inclusive na saúde sexual. E como os probióticos têm um poder restaurativo no órgão, eles também podem ser benéficos para a sua vida sexual.

Quando o assunto é saúde intestinal, entra em jogo a composição de bilhões de bactérias, arqueas e fungos dentro do intestino. Isso é conhecido como microbioma, e ele afeta todos os tipos de coisas que contribuem para seu interesse em sexo e satisfação sexual geral.

Como o microbioma impacta minha vida sexual?

Humor

Segundo o “Healthline”, de onde são as informações, cerca de 95% da serotonina (hormônio da felicidade) de seu corpo é produzida no intestino. E para que a quantidade ideal da substância seja produzida, o intestino precisa estar em ótima forma. Quando a saúde intestinal está abaixo do ideal, seus níveis de serotonina — e felicidade geral — podem cair. “Baixa serotonina está associada a impulsos sexuais mais baixos”, declara a ginecologista Anna Cabeca.

Energia

As bactérias intestinais ajudam a criar vitamina B, essencial para a produção de ATP (energia). Menos vitaminas B significa menos energia.

Além disso, algumas bactérias se comunicam com outras células responsáveis ​​pela regulação do açúcar no sangue. Se suas bactérias intestinais estiverem fora de controle, seus níveis de açúcar no sangue podem cair mais facilmente, o que leva a mais — e mais duradouras — quedas de energia.

Portanto, aquela sensação de “cansada demais para o sexo” pode estar ligada à sua saúde intestinal.

Desejo e excitação

Uma curiosidade: a serotonina é encontrada nas genitais. Pesquisas sugerem que, quando seus níveis de serotonina caem, sua resposta física aos sentimentos sexuais também cai.

Inflamação

Um microbioma intestinal não-saudável pode levar à inflamação, o que também impacta no desejo sexual.

Como posso saber se a qualidade da minha vida sexual está relacionada ao meu microbioma intestinal?

Anna explica que existem inúmeros fatores que podem impactar negativamente sua libido. Por isso, a melhor saída é consultar um gastroenterologista caso você esteja apresentando os seguintes sintomas:

• Confusão mental;

• Dores nas articulações;

• Diarreia;

• Prisão de ventre;

• Mudanças de humor;

• Exaustão;

• Perturbação do sono;

• Desejos por açúcar;

• Flutuações de peso.

E essa recomendação permanece mesmo que seu desejo sexual esteja normal. “Um gastroenterologista poderá recomendar uma endoscopia, colonoscopia ou um ultrassom de seu abdômen para descobrir o que está acontecendo”, explica o médico e cientista William W. Li.

Como os probióticos podem ajudar?

Muitas doenças e inflamações gastrointestinais são caracterizadas pela disbiose (desequilíbrio de bactérias na flora intestinal). E se você realizou exames e a condição foi comprovada, saiba que probióticos — com leveduras e bactérias boas — podem ajudar.

No entanto, nem todos os probióticos são iguais. De maneira geral, os que são armazenados em refrigeradores possuem maior qualidade do que os outros; e os lactobacilos são os mais indicados por Anna.

O desequilíbrio bacteriano foi associado ao aumento da inflamação, portanto, acredita-se que os probióticos possam ajudar a aliviar os sintomas associados a condições inflamatórias do intestino — como a Síndrome do Intestino Irritável (SII) . Os probióticos também podem ser úteis para condições digestivas agudas, como gases, inchaço, constipação e diarreia.

Mas lembre-se: você não deve iniciar um tratamento antes de conversar com seu médico, pois os probióticos podem trazer malefícios em alguns casos.

E quanto aos probióticos específicos para a vagina?

Pesquisas sugerem que os lactobacilos fortalecem o pH da vagina, além de manter outros agentes causadores de doenças longe. E o mercado também está repleto de probióticos que prometem fortalecer a saúde vaginal, e eles geralmente contêm altos níveis de lactobacilos.

No entanto, entenda que os probióticos específicos para a região íntima tratam-se apenas de uma “jogada de marketing”, de acordo com William. Isso porque esses produtos não são diferentes das outras opções disponíveis no mercado.

O que mais eu posso fazer?

Problemas sexuais e de intestino não possuem resoluções rápidas. Por isso, você deve testar outros tratamentos com o acompanhamento de um médico.

Atente-se aos remédios

Antibióticos e outros medicamentos podem afetar seu microbioma intestinal. Além disso, antidepressivos, antipsicóticos, antiepiléticos, remédios para pressão arterial e para baixar o colesterol podem afetar o funcionamento sexual.

Por isso, seu médico deve estar ciente de quais medicamentos você está tomando no momento.

Mude sua dieta

Uma mudança na dieta geralmente é recomendada para condições relacionadas ao intestino.

Exercite-se

A prática de exercícios físicos já foi relacionada ao aumento de níveis de serotonina no organismo.

