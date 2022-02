Como os investimentos são influenciados pelos ciclos econômicos?

De quatro a cinco anos a economia passa por um período de “vacas gordas” e, de repente, vem uma crise que dura uns dois, três anos. Essa é a teoria austríaca dos ciclos econômicos, que descreve o porquê das mudanças, e ajudou ao Helio Beltrão, investidor há mais de 30 anos, entender como eles influenciam os investimentos e a decidir o que fazer com o seu dinheiro.

“Essas variações afetam diretamente o mercado financeiro e os investimentos”, afirma. “Eu queria entender de onde vem isso e identificar onde estávamos no ciclo, principalmente nas viradas para tentar otimizar minha carteira e ter um melhor retorno com menos risco.”

O engenheiro e administrador de empresas Beltrão é o convidado do novo episódio do MoneyPlay Podcast, programa voltado para o mundo das finanças, apresentado pelo educador financeiro Fabrício Duarte. Nele, Beltrão conta como começou a investir – e como arrastou o pai na empreitada -, além de apontar seu melhor e o seu pior momento como investidor. “Se o investidor acerta mais do que erra, ele ganha dinheiro”, afirma.

Dicas para investir

Sobre como escolher ações para investir, o investidor afirma que o mais importante é saber fazer a alocação entre as classes de ativos de forma inteligente, com a proporção certa de cada uma. “Isso é mais importante do que decidir o que fazer com cada caixinha”, diz. “Faço alocação dinâmica dos ativos. Quando o ciclo evolui, eu altero o volume.”

No episódio, ele também aponta a melhor forma de analisar o mercado, como investe hoje e o que espera para a economia brasileira em 2022. “O Brasil está ficando muito interessante para investir”, diz. “A taxa de juros está alta, mas acredito que vai liquidar a inflação. Isso mostra que o Banco Central está disposto a estabilizar a economia.”

O investidor ainda dá dicas para quem quer começar a investir. “Antes de tudo, é preciso prestar atenção em si próprio e não copiar os outros e nem confiar em um vendedor de gestoras”, orienta. “E aprender a se defender de você próprio: se está perdendo, sai.”

>>> Assista aqui o vídeo na íntegra.

