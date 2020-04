Como o que você come atinge a sua vagina Prepare-se para grandes emoções

Já reparou que, dependendo do que você come, seu xixi sai com um cheiro estranho? Isso faz parte do famoso “você é o que você come”. E parece que essa frase faz muito sentido para as pessoas com vagina, especialmente no que diz respeito a como o que você come atinge a sua vagina.

pH e bactérias

Vaginas saudáveis têm naturalmente um pH mais ácido, assim como também têm um monte de bactérias saudáveis que afastam infecções e mantêm tudo funcionando a todo vapor como planejado, segundo Mary Rosser, ginecologista do Montefiore Medical Center, em Nova York.

Mas os alimentos que você come podem mexer nesse pH, mudando o jeito que seus países baixos cheiram (e até o sabor). “Por exemplo, temperos, cebolas, alho, carne vermelha, laticínios, aspargos, brócolis, e álcool podem afetar seu equilíbrio natural, enquanto frutas e sucos de frutas podem tornar as coisas especialmente doces”, diz Rosser.

Duração

Calma! Não é porque você comeu mal por uma semana que sua vagina vai ter um odor e gosto estranhos para o resto da vida. Independentemente do efeito (seja bom ou ruim), ele só vai durar por dois ou três dias depois que você ingeriu o alimento.

Então, quando se trata de comer por dois (você e sua vagina), ela sugere uma dieta consistente e repleta de frutas frescas, vegetais, produtos integrais e muita água.

E, se você gosta de iogurte grego, melhor. “Iogurte e outros alimentos com culturas vivas e ativas são probióticos e podem ajudar a vagina a manter um pH ácido saudável e equilibrado”, diz ela.

Açúcar vilão

Sim, até mesmo da sua vagina. Mulheres com uma taxa elevada de açúcar no sangue podem ter maior risco de infecções fúngicas, diz Rosser.