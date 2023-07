Como o peso do mundo caiu sobre os ombros de um geólogo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/07/2023 - 14:33 Compartilhe

Em 1981, o recém-formado paleobiólogo Jan Zalasiewicz assumiu que estava destinado a uma carreira discreta procurando e decifrando fósseis do passado distante da Terra.

Durante três décadas, o cientista britânico foi, em suas palavras, um geólogo itinerante.

Mas então, a curiosidade e o acaso o colocaram no centro de um acalorado debate na ciência e além, sobre se a atividade e os apetites humanos inclinaram nosso planeta para uma nova época geológica, o Antropoceno.

Em 2009, Zalasiewicz foi escolhido pela Comissão Internacional de Estratigrafia (ICS, sigla em inglês) – guardiões da escala de tempo que divide a história da Terra em segmentos como o Jurássico e o Cretáceo – para presidir um grupo de trabalho sobre o assunto.

“Fui surpreendido pelo Antropoceno e então sequestrado sem esperança de ser liberado”, disse ele à AFP em uma entrevista.

A missão se resumiu a três perguntas: o registro geológico mostra uma ruptura clara na estabilidade do Holoceno, que começou há 11.700 anos? Se sim, quando ocorreu essa quebra? E qual lugar na Terra oferece a evidência mais convincente?

Os membros votantes do grupo de trabalho responderam enfaticamente “sim” à primeira pergunta, apontando para o que Zalasiewicz chama de “riqueza constrangedora” de evidências encontradas em núcleos de gelo, sedimentos e esqueletos de corais: microplásticos, substâncias químicas perpétuas, vestígios de espécies invasoras, gases de efeito estufa e os efeitos das bombas nucleares, todos aumentando rapidamente ou aparecendo pela primeira vez.

Eles também afirmaram que o limite deveria ser definido em torno da década de 1950, quando esses e vários outros indicadores, coletivamente conhecidos como ‘Grande Aceleração’, começaram a subir vertiginosamente.

– Mudança explosiva –

Na terça-feira, o grupo de trabalho anunciará qual dos nove locais candidatos receberá o “pico de ouro”, significando seu status como o marco zero do Antropoceno.

A odisseia de 15 anos de Zalasiewicz no Antropoceno não era o que ele esperava.

“Quando comecei a estudar geologia, era uma fuga das complicações do mundo. Aprendi a viver no passado”, disse ele em uma entrevista.

“Ao mergulhar no Antropoceno, me deparei com toda essa vida humana bagunçada e complicada”, acrescentou. “É uma mudança muito abrupta e nada confortável”.

Mas Zalasiewicz só tem a si mesmo para culpar.

Já no final da década de 1990, ele se intrigava com o que o registro fóssil da civilização humana poderia revelar, o que o levou ao seu primeiro livro em 2008, “Earth After Us: What Legacy Will Humans Leave in the Rocks?” (A Terra Depois de Nós: Que Legado os Humanos Deixarão nas Rochas?, em tradução livre)

Isso o tornou uma escolha óbvia para liderar o grupo de trabalho, o que ele fez até 2020. Ele ainda é um membro votante.

Durante vários anos, foi assumido que o Antropoceno – se realmente existisse – começaria com a industrialização, mas os marcadores geológicos simplesmente não estavam lá.





Por volta de 2014, no entanto, evidências do que Zalasiewicz chamou de “mudança explosiva” em escala global concentrada por volta de 1950 começaram a surgir.

Um estudo em particular mostrando o planeta coberto de cinzas volantes rastreáveis apenas à queima de carvão e petróleo chamou sua atenção.

“Com os novos dados agrupados em torno do meio do século XX, a Grande Aceleração de repente fez sentido – as coisas simplesmente se encaixaram”, disse ele.

– Evidência avassaladora –

Dois não geólogos convidados a se juntar ao grupo de trabalho – o ganhador do Prêmio Nobel de Química Paul Crutzen, que cunhou o termo Antropoceno em 2002, e o cientista climático Will Steffen, ambos recentemente falecidos – há muito tempo defendiam essa teoria.

“Os geólogos estavam, na verdade, alcançando os cientistas do sistema terrestre”, disse Zalasiewicz, agora professor emérito da Universidade de Leicester.

Hoje, Zalasiewicz está claramente preocupado com a sobrevivência das recomendações do grupo de trabalho diante do processo de votação necessário para a validação final. E ele não está otimista.

“Há uma resistência profunda à ideia do Antropoceno, inclusive por parte dos estratígrafos mais influentes e poderosos”, principalmente os chefes da ICS e, acima deles, da União Internacional de Ciências Geológicas, ambos vocalmente contrários, principalmente por motivos técnicos.

“A artilharia tem sido e continua sendo pesada”, acrescentou Zalasiewicz. “A validação sempre foi uma aposta arriscada”.

A preocupação, continuou, é como uma não ratificação seria interpretada pela sociedade em geral, na qual o conceito se encaixou em uma conversa mais ampla sobre o impacto da humanidade no planeta e o que fazer a respeito.

“As pessoas dirão que isso não está acontecendo, que o Antropoceno não é real – há perigos envolvidos nisso”, afirmou.

“Daria a impressão de que as condições holocênicas” – que permitiram à humanidade prosperar por milhares de anos – “ainda estão aqui, o que claramente não condiz com a verdade”, afirmou.





“O peso das evidências para o Antropoceno como uma nova época após o Holoceno é agora avassalador”.

mh/rlp/am/aa

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias