Como nosso olfato muda as cores que vemos

Cientistas da Universidade Liverpool John Moores, no Reino Unido, estabeleceram uma ligação entre a forma como as pessoas cheiram e veem as cores.

O corpo do trabalho, publicado na semana passada na revista Frontiers in Psychology, explica vividamente como o corpo humano lida com os nossos cinco sentidos, “bombardeando-nos” durante todo o dia.

Uma forma é pela integração sensorial, combinando informações de dois ou mais sentidos, como entre cheiros e suavidade de texturas, tom, cor e dimensões musicais — por exemplo, associando o sabor da laranja à cor laranja.

O autor principal, Dr. Ryan Ward, estudou a “força das associações odor-cor” em 24 adultos entre 20 e 57 anos de idade. Eles se sentaram em frente a uma tela dentro de uma sala purificada com ar “desprovida de estímulos sensoriais indesejados” – incluindo o próprio perfume ou desodorantes dos participantes.

Ward observou que um estudo anterior descobriu que cheiros de caramelo “geralmente constituem uma associação intermodal com marrom escuro e amarelo”.

O café fez o mesmo com o vermelho e o marrom escuro; aromas de cereja com rosa, vermelho e roxo; a hortelã-pimenta foi associada ao verde e ao azul; e limão com amarelo, verde e rosa.

Para o novo estudo, caramelo, cereja, café, limão e hortelã-pimenta, além de água inodora – um elemento de controle – foram “transmitidos para a sala com um difusor ultrassônico por cinco minutos”, disseram os pesquisadores.

Os participantes viram um quadrado preenchido com uma cor aleatória “de uma faixa infinita” e receberam dois controles deslizantes para mudar a tonalidade para um cinza neutro cinco vezes por perfume.

Descobriu-se que eles tinham uma “tendência fraca, mas significativa” de ajustar um ou ambos os controles deslizantes muito longe do cinza.

Por exemplo, com o café, “cinza” foi percebido incorretamente como sendo mais uma cor marrom-avermelhada.

Para o caramelo, a cor foi incorretamente enriquecida em amarelo.

Os pesquisadores determinaram que o cheiro distorce a percepção das cores de uma forma previsível.

A hortelã-pimenta foi uma exceção.

“Esses resultados mostram que a percepção do cinza tendeu para as correspondências crossmodais previstas para quatro dos cinco aromas, nomeadamente limão, caramelo, cereja e café”, disse Ward.

“Esta ‘supercompensação’ sugere que o papel das associações intermodais no processamento de informações sensoriais é forte o suficiente para influenciar a forma como percebemos as informações dos diferentes sentidos, aqui entre odores e cores.”

À medida que a investigação avança, Ward insiste que os cientistas precisam de olhar para o arco-íris em busca de respostas.

“Precisamos saber até que ponto os odores influenciam a percepção das cores”, disse ele. “Por exemplo, o efeito mostrado aqui ainda está presente para odores menos comuns, ou mesmo para odores encontrados pela primeira vez?”





