Como Lula foi avisado da denúncia contra Jair Bolsonaro

O presidente Lula estava no meio do jantar desta terça-feira, 18, no Itamaraty, quando, à mesa, foi avisado discretamente por Janja sobre a denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe e crimes contra a democracia. Depois, José Múcio, ministro da Defesa, foi a Lula levar a informação.

Sentado ao lado do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, Lula estava à mesa com Janja, Rui Costa, Davi Alcolumbre, Hugo Motta e as esposas dos parlamentares.

O petista não teceu comentário e ninguém à mesa falou no assunto, com o jantar seguindo normalmente.

Aliás, Jair Bolsonaro não foi tema em nenhuma das mesas do jantar oferecido pelo Itamaraty em razão da entrega do Prêmio Camões e do início da Cimeira Brasil-Portugal.

