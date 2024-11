Como líderes mundiais reagiram à vitória de Donald Trump

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 06/11/2024 - 10:31 Para compartilhar:

Orbán e Netanyahu celebram vitória como "a maior volta por cima da história". Chanceler federal da Alemanha manda felicitações protocolares. Lula deseja sorte e Zelenski envia mensagem cautelosa.Chefes de Estado e de governo e figuras políticas em todo o mundo se manifestaram sobre a vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais assim que os resultados em estados decisivos indicaram seu retorno à Casa Branca, na manhã desta quarta-feira (06/11).

Alinhados ideologicamente com Trump, os primeiros-ministros de Israel e da Hungria celebraram explicitamente o resultado. Ambos classificaram a vitória do republicano de ultradireita como uma "volta por cima" histórica. O resultado também foi celebrado pelo presidente da Argentina, Javier Milei, um admirador de Trump.

"Parabéns pela maior volta por cima da história! Seu retorno histórico à Casa Branca oferece um novo começo para os Estados Unidos e um poderoso compromisso com a grande aliança entre Israel e os Estados Unidos. Essa é uma grande vitória!", escreveu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na rede X.

Em resposta à reiterada promessa de Trump de acabar em "24 horas" a guerra na Ucrânia – sem indicar como exatamente – o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou, de maneira cautelosa na rede social X: "Aprecio o compromisso do presidente Trump com a abordagem 'paz através da força' em assuntos globais".

Trump insistiu no ano passado que o presidente russo Vladimir Putin nunca teria invadido a Ucrânia em 2022 se ele estivesse na Casa Branca. O líder russo não comentou a vitória do republicano.

O oficial sênior do grupo terrorista pelestino Hamas, Sami Abu Zuhri, disse que Donald Trump será testado em suas declarações. "Pedimos a Trump que aprenda com os erros do [presidente Joe] Biden", disse à Reuters.

Fatemeh Mohajerani, porta-voz da administração do presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que a eleição americana "não tem nada a ver conosco". "As principais políticas dos Estados Unidos e da República Islâmica são fixas e não serão fortemente alteradas por pessoas que substituem outras. Já fizemos os preparativos necessários com antecedência", afirmou a oficial.

O bilionário Elon Musk, dono da SpaceX, Tesla e da rede social X, um dos maiores apoiadores da campanha do republicado e citado por Trump em seu primeiro discurso após virtualmente reeleito como "uma nova estrela", publicou no X: "Vox Populi, Vox Dei" ("A voz do povo é a voz de Deus", em latim).

O primeiro mandato de Trump, de 2017 a 2021, foi marcado por sua política comercial protecionista que ele chamava de "America First" (América em primeiro lugar) e sua retórica isolacionista, incluindo ameaças de retirada da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança polícia e militar que reúne as principais potências do Norte global e apoia a Ucrânia.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil

"Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo", afirmou Lula.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

"Eu parabenizo calorosamente Donald J. Trump. A UE e os EUA são mais do que apenas aliados. Estamos unidos por uma verdadeira parceria entre nossos povos, unindo 800 milhões de cidadãos. Portanto, vamos trabalhar juntos em uma forte agenda transatlântica que continue funcionando".

Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha

"Parabenizo Donald Trump por sua eleição como presidente dos EUA. Há muito tempo, a Alemanha e os EUA vêm trabalhando juntos com sucesso, promovendo a prosperidade e a liberdade em ambos os lados do Atlântico. Continuaremos a fazer isso para o bem-estar de nossos cidadãos."

Emmanuel Macron, presidente da França

"Parabéns, presidente Donald Trump. Estamos prontos para trabalhar juntos, como soubemos fazer durante quatro anos. Com suas convicções e com as minhas. Com respeito e ambição. Por mais paz e prosperidade."

Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido

"Parabéns, presidente eleito Trump, por sua vitória eleitoral histórica. Estou ansioso para trabalhar com você nos próximos anos. Como os mais próximos aliados, estamos lado a lado na defesa de nossos valores compartilhados de liberdade, democracia e empreendedorismo."

Mark Rutter, secretário-geral da Otan

"Acabei de parabenizar Donald Trump por sua eleição como Presidente dos Estados Unidos. Sua liderança será novamente fundamental para manter nossa Aliança forte. Estou ansioso para trabalhar com ele novamente para promover a paz por meio da força da Otan."

Dmitry Medvev, ex-presidente da Rússia

"Trump tem uma qualidade útil para nós: como homem de negócios em sua essência, ele não gosta de gastar dinheiro com vários aliados estúpidos, em projetos de caridade ruins e em organizações internacionais vorazes."

Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália

"Em meu nome e em nome do governo italiano, sinceras felicitações ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald #Trump. A Itália e os Estados Unidos são nações 'irmãs', unidas por uma aliança inabalável, valores comuns e uma amizade histórica."

Dick Schoof, primeiro-ministro da Holanda

"Parabéns a @realDonaldTrump por vencer a eleição presidencial. Os Estados Unidos são um importante aliado para a Holanda, tanto bilateralmente quanto em contextos internacionais, como a Otan. Estou ansioso por nossa estreita cooperação para os interesses compartilhados entre os EUA e a Holanda.”

Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria

"A maior volta por cima da história política dos EUA! Parabéns ao presidente Donald Trump por sua enorme vitória. Uma vitória muito necessária para o mundo!"

Javier Milei, presidente da Argentina

Donald Trump, parabéns por sua formidável vitória eleitoral. Agora, faça a América voltar a ser grande. Você sabe que pode contar com a Argentina para realizar sua tarefa. Sucesso e bênçãos. Cordiais saudações, Javier Milei"

Nayib Bukele, presidente de El Salvador

"Parabéns ao presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Que Deus o abençoe e guie."

Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia

"Parabenizo meu amigo Donald Trump, que venceu as eleições presidenciais nos Estados Unidos depois de uma grande luta. Nesta nova era, esperamos que as relações Turquia-EUA se fortaleçam e que as crises e guerras regionais e globais, especialmente a questão da Palestina e a guerra Rússia-Ucrânia, terminem. Acredito que mais esforços serão feitos para um mundo mais justo. Espero que as eleições sejam benéficas para o povo amigo e aliado dos EUA e para toda a humanidade."

Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil

"Contra tudo e contra todos, Donald Trump voltará à Presidência da República dos Estados Unidos da América para completar sua missão: restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses de seu povo e trabalhar por um mundo mais livre e com mais paz e tranquilidade."

sf/jps (Reuters, AP, AFP)