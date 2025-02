Como funciona plataforma que brasileiros usam para escapar da imigração nos EUA

Alguns brasileiros e imigrantes de outros países têm resgatado aplicativos que utilizavam durante o primeiro governo de Donald Trump para tentar escapar dos agentes de imigração diante dos relatos de batidas súbitas do ICE (Serviço de Imigração dos EUA, em português).

Uma das plataformas usadas é Padlet, que permite aos usuários publicarem informações sobre a localização dos agentes de imigração em tempo real sobre um mapa que lembra o Waze, aplicativo voltado ao trânsito de automóveis e, no Brasil, também alerta a respeito de blitze policiais.

Além dos aplicativos, há cartazes com números de telefone que podem ser úteis caso se conheça alguém que foi preso em uma ação dos agentes de imigração. Alguns associações pretendem criar serviços próprios de alerta.

O governo Trump tem usado as batidas do ICE como vitrine para mostrar que suas políticas estão sendo colocadas em prática. Todo os dias, perfis da Casa Branca replicam nas redes sociais as informações divulgadas pelo órgão norte-americano com a quantidade de pessoas detidas.

O ICE afirma ter prendido mais de 7 mil pessoas no total. No entanto a maioria não possui antecedentes criminais. Mesmo assim, os perfis do órgão postam retratos daqueles que têm ficha policial, descrevendo nas publicações os crimes pelos quais eles foram condenados.

O Ministério das Relações Exteriores e a embaixada dos Estados Unidos no Brasil fecharam acordo para criar um grupo de trabalho para tratar dos voos de brasileiros deportados dos EUA, depois que o governo brasileiro denunciou o que chamou de “tratamento degradante” aos passageiros em voo que chegou ao país na semana passada.

Segundo publicação do Itamaraty na rede social X, o grupo de trabalho irá “trocar informações e aprimorar a operacionalização de voos de retorno de brasileiros, garantindo a segurança e o tratamento digno e respeitoso dos passageiros”.