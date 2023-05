Como funciona o Deutschlandticket de 49 euros?

Deutsche Wellei Deutsche Welle - https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 01/05/2023 - 13:31 Compartilhe

Sistema de assinatura que disponibiliza por um mês quase todos os transportes públicos da Alemanha, a 49 euros, entra em vigor. DW esclarece dúvidas.A partir desta segunda-feira (01/05), quem tem uma assinatura do Deutschlandticket pode percorrer toda a Alemanha de trem e ônibus por uma tarifa mensal de 49 euros. O bilhete especial foi criado tanto para ajudar a minimizar o custo de vida, quanto para simplificar e tornar mais acessíveis os transportes públicos.

Além disso, incentivando um número maior de cidadãos do "país do automóvel" a trocarem os carros pelos trilhos, as autoridades têm esperanças de que a Alemanha se aproxime mais de suas ambiciosas metas climáticas.







Apesar de as vendas já terem começado um mês atrás, depois do lançamento ainda persiste uma série dúvidas sobre o sistema. A DW esclarece.

A partir de quando o Deutschlandticket pode ser utilizado?

O bilhete de 49 euros passa a valer em 1º de maio de 2023, contanto que se tenha antes feito uma assinatura.

Trata-se de uma oferta de prazo limitado?

Não. No entanto o bilhete só vale para um mês de calendário por vez. Para utilizá-lo, é preciso fechar uma assinatura junto à companhia ferroviária nacional, a Deutsche Bahn (DB), ou uma das empresas de transportes públicos locais (por exemplo: BVG em Berlim, SWB em Bonn, KVB em Colônia). A assinatura é prorrogada automaticamente, mas pode ser cancelada a cada mês.

Como posso obter uma assinatura?

As assinaturas podem ser feitas em todos os centros da DB (Reisezentren), online no site Bahn.de, e nos aplicativos e plataformas das companhias regionais de transportes públicos. Não é possível fazer assinatura nas máquinas de venda de passagens.

Quem pode utilizar o Deutschlandticket?







O bilhete mensal de 49 euros é utilizável por todas/os, já que não se exige ter residência na Alemanha. Só é necessário possuir uma conta bancária alemã para configurar a assinatura.

Que trens posso pegar?

Todos, exceto os de longa distância como o Intercity Express (ICE), Eurocity-Express (ECE), Intercity (IC), Eurocity (EC) und Railjet (RJ). Também estão excluídos os trens de outras operadoras, como o FlixTrain.







Uma segunda pessoa pode viajar com o bilhete de 49 euros?

Não.

Crianças podem viajar junto de graça?

Crianças de até seis anos não precisam de passagem.







O bilhete é transferível?

Não. O Deutschlandticket é personalizado, só sendo válido acompanhado de prova de identidade.

Posso utilizar o Deutschlandticket para viagens internacionais?

Como o nome já diz, o Deutschlandticket é válido nos meios de transporte ferroviário e rodoviário dentro da Alemanha. No entanto há algumas poucas exceções, como a possibilidade de viajar até Salzburg, na Áustria, com o Bayerische Regionalbahn.

Portanto o mais seguro é se informar sobre a validade do ticket antes de iniciar a viagem.

Pode-se transportar a bicicleta de graça?

Não. Para levar uma bicicleta é preciso uma passagem adicional.

Como é com os animais domésticos?

Animais de pequeno porte, não maiores do que um gato doméstico, podem viajar sem custos adicionais. Para animais maiores é preciso comprar uma passagem suplementar.

