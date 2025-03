Como funciona o chip hormonal utilizado por Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de 69 anos, revelou em entrevista concedida à “Léo Dias TV” nesta terça-feira, 25, que faz uso de um “chip hormonal” para aumentar seu desempenho sexual. O implante é um dispositivo de silicone que libera hormônios como a testosterona, por exemplo, de forma subcutânea – sob a pele.

De acordo com a endocrinologista Tarissa Petry, do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o formato do implante lembra um microchip eletrônico e por isso recebe o nome de “chip hormonal”.

A médica explica que os hormônios são liberados de forma gradativa pelo chip, com o processo podendo durar até um ano. “No Brasil, os implantes estão liberados apenas em casos muito restritos, como reposição hormonal para mulheres na menopausa ou homens com hipogonadismo”, aponta Tarissa, acrescentando que o recurso também é utilizado como método contraceptivo.

A endocrinologista explica que pacientes com chip hormonal podem apresentar pele oleosa, acne, queda de cabelo e, em casos graves, aumento do risco de trombose, insuficiência cardíaca, infarto e AVC (Acidente Vascular Cerebral). “O uso pode levar à infertilidade e sobrecarregar fígado e rins. Além disso, há relatos de alteração de humor”, comenta.

Tarissa relembra que o uso do implante deve ser prescrito por um médico e o tratamento de reposição hormonal pode ser feito por vias mais seguras, como a tópica – aplicação na pele – ou oral.