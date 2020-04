Como funciona a dieta ayurvédica?

Se você gosta de bem-estar (e já que está lendo isso, acho que sim!), provavelmente já ouviu falar do termo Ayurveda. Você pode até ter ouvido falar dele quando o assunto é dietas e alimentação saudável. A dieta ayurvédica é praticada na Índia há séculos, mas só foi adotada recentemente no mundo. Embora você possa ter ouvido falar sobre aqui e ali, é totalmente compreensível que você fique confuso sobre o que é exatamente isso.

Ayurveda é uma prática médica indiana antiga, e se concentra na cura da mente e do corpo de uma maneira holística. A dieta ayurvédica, em particular, trata de encontrar as melhores abordagens para alimentos com base no seu tipo de corpo, conhecido como dosha, explica Jessica Cording, RD, autora de The Little Book of Game-Changers: 50 hábitos saudáveis ​​para controlar o estresse e a ansiedade.

Cada tipo de corpo tem um nome específico e, de acordo com os princípios da dieta ayurvédica, seguir as regras gerais do seu dosha deve ajudar a torná-lo saudável. “É uma abordagem holística para o melhor padrão alimentar para você”, diz Cording.

Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston e Julia Roberts seguiram uma dieta ayurvédica em algum momento. Mas qual é o problema dessa dieta e, mais importante, é eficaz e seguro tentar? Aqui está o que você precisa saber.

Como funciona a dieta ayurvédica?

A dieta ayurvédica se apóia fortemente na idéia de que todo mundo tem um dosha dominante, ou tipo de corpo. Depois de descobrir seu dosha dominante, você pode ajustar seu plano alimentar para atender às suas necessidades de saúde, explica Cording. Você pode determinar seu dosha fazendo um teste, como este, e esses testes são fáceis de encontrar on-line ou em livros sobre a dieta ayurvédica.

Estes são os três doshas:

Vata: Vatas tendem a ser magros e podem até ter problemas para engordar. Eles geralmente têm muito frio, têm mentes ocupadas e podem ficar ansiosos facilmente. Quando eles não estão comendo a dieta certa, podem ficar inchados e constipados, diz Cording.

Kapha: Kaphas são geralmente os maiores dos doshas e têm quadris e ombros largos. Eles tendem a ter má circulação e digestão lenta, o que pode causar problemas de saúde para eles, diz Cording.

Pitta: Os Pittas têm uma construção de tamanho médio. Eles tendem a ter muita energia, uma disposição ardente e boa digestão. Mas podem ter problemas digestivos e se irritar facilmente quando estão fora de controle, diz Cording.

Que alimentos você pode comer na dieta ayurvédica?

O que você come pode ajudar a equilibrar seu dosha; coma as coisas erradas e você não está atingindo o seu potencial de saúde.

Aqui está o que você geralmente deve comer para o seu dosha:

Vata: “Vatas se dão muito bem com alimentos quentes e cozidos”, diz Cording. Pense: aveia, legumes assados, nozes e leite morno. Coisas como vegetais crus, alimentos crocantes e bebidas carbonatadas podem não se encaixar bem com eles.

Kapha: Como os Kaphas tendem a ter uma digestão lenta, é melhor que eles tenham muita fibra e incorporem muitas especiarias e vegetais diferentes em suas dietas, diz Cording. “Você deseja evitar alimentos de alta caloria e alta densidade, como os gordurosos, com altas quantidades de açúcar e muito oleosos”, diz ela.

Pitta: Os pittas tendem a ser impetuosos, e é por isso que a dieta recomenda evitar alimentos “quentes”. Como coisas apimentadas, álcool, café e coisas ácidas, diz Cording. Em vez disso, ela diz que é bom procurar alimentos “refrescantes”, como pepinos, alface, melão e outros alimentos com alto teor de água.

Existem outras regras para a dieta ayurvédica?

Bem, a dieta ayurvédica não se resume a comer para o seu dosha – existem alguns princípios básicos a serem lembrados que se aplicam a todos.

A dieta enfatiza que existem seis gostos – doce, azedo, salgado, picante, adstringente e amargo. Dessa forma, cada um pode afetar sua fisiologia ou a capacidade do seu corpo de funcionar corretamente, diz Cording. Estes são os outros princípios da dieta ayurvédica que todo dosha deve seguir:

Coma com atenção, concentrando-se no gosto e na comida que você ingere.

Preste atenção às suas dicas de fome, parando quando estiver cheio.

Tome seu tempo para apreciar sua comida, comendo devagar para facilitar a digestão.

Espere para comer novamente até que sua última refeição seja digerida.

Quais são os benefícios da dieta ayurvédica?

A dieta ayurvédica recomenda honrar as necessidades individuais do seu corpo, e isso pode ser uma coisa boa. “Sob a dieta ayurvédica, você não deve sentir que precisa fazer a mesma coisa que todos os outros. Eu realmente aprecio isso”, diz Cording.

Estar mais atento ao quanto você come e à rapidez com que você come também pode ajudar na perda de peso. E algumas pesquisas confirmam isso. Uma revisão no International Journal of Obesity mostrou que seguir os princípios ayurvédicos resultou em perda de peso clinicamente significativa em comparação com um placebo. Além disso, um programa de modificação do estilo de vida ayurvédico e baseado em ioga mostrou ser um método eficaz de controle de peso, de acordo com um estudo da Universidade do Novo México e da Universidade do Arizona. Ainda assim, é difícil dizer exatamente qual aspecto da dieta leva à perda de peso.

Então… eu deveria tentar?

Como em qualquer dieta, a maneira como você a aborda é importante. “É preciso estar atento a extremos”, diz Cording. Significado: Embora possa ser ótimo para você comer legumes frescos porque é um pitta, por exemplo, comer apenas eles não ajudará você a atender às suas necessidades nutricionais.

O tamanho das porções também é importante, diz Cording, e comer muita comida – mesmo que seja bom para o seu dosha – pode fazer você ganhar peso. Também é importante reconhecer que seu dosha se baseia em uma autoavaliação ou avaliação de um médico ayurvédico – não em exames médicos. Isso significa que a leitura pode não ser precisa e muitas pessoas sentem que são uma combinação de vários doshas.

Cording enfatiza a importância de prestar atenção ao seu corpo nessa dieta. “Se você perceber que não se sente bem quando come de uma maneira específica para o seu dosha, deve honrar o que é bom para o seu corpo e mudar seu plano alimentar”, diz ela.

No geral, Cording recomenda verificar a dieta ayurvédica – ou alguma forma dela – se você estiver procurando uma maneira mais saudável de abordar a alimentação. “Pode ser uma ferramenta útil”, diz ela.