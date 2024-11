‘Como foi em 64’: áudios mostram militares tramando golpe

O áudio é de 4 de novembro de 2022. Nele, ele alega, sem provas, que houve fraude na eleição. Pessoas próximas a ele e oficiais do Exército responderam assim: “Eu tô pedindo a Deus pra que o presidente tome uma ação enérgica e vamos, sim, pro vale tudo. E eu tô pronto a morrer por isso”, afirma participante do grupo, que não foi identificado. “O presidente tem que fazer uma reunião com o petit comité. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito”, afirma um oficial do Exército. Acampamentos A investigação mostrou também que os acampamentos em frente a quarteis no final de 2022 faziam parte de um movimento orquestrado pelos militares. O general Mário Fernandes se comunicava de maneira frequente com os grupos.

“Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. O clamor popular, como foi em 64. Nem que seja pra inflamar a massa. Para que ela se mantenha nas ruas”, disse o general em áudios que circulavam nos grupos que queriam o golpe.

“Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição? Qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro. Tudo. Mas aí na hora: pô, presidente. A gente já perdeu tantas oportunidades”, mostra outro áudio. Nela, ele fala sobre uma conversa que teve com o então presidente Jair Bolsonaro, sobre a diplomação da chapa Lula e Alckimin.