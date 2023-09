Como ficou a troca de ministérios do governo Lula

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 07/09/2023 - 9:31 Compartilhe

Para consolidar base de apoio no Congresso, presidente convidou os deputados Fufuca e Costa Filho, marcando a entrada no primeiro escalão do Republicanos e do PP, partidos do Centrão que apoiaram a campanha de Bolsonaro.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou o convite aos deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) para assumirem os ministérios do Esporte e dos Portos e Aeroportos, respectivamente. O anúncio foi oficializado na noite desta quarta-feira (06/09) em nota divulgada pelo Palácio do Planalto após uma reunião entre o presidente, os parlamentares convidados e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

As negociações vinham ocorrendo há meses e marcam a entrada no primeiro escalão do governo das siglas Republicanos e Partido Progressista (PP) -, este último tendo como principal expoente o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

As duas legendas, integrantes do chamado Centrão, fizeram parte da coligação com o PL de Jair Bolsonaro para reeleição à Presidência, em 2022. Os novos ministros devem tomar posse após o retorno de Lula da cúpula do G20, na Índia.

Republicanos e PP estão entre as maiores bancadas parlamentares na Câmara dos Deputados, onde o governo busca consolidar uma base de apoio para aprovação de projetos.

Atualmente, o governo tem uma base de cerca de 250 deputados na Câmara, incluindo os partidos de esquerda, e de parte das bancadas de PSD, União Brasil, MDB, siglas com cargos de comando na Esplanada dos Ministérios. A mudança pode contribuir com até 49 votos do PP e 41 do Republicanos, chegando a 340 deputados.

Quarta mudança ministerial

Fufuca assume o lugar de Ana Moser, enquanto Costa Filho sucede a Márcio França (PSB), que assumirá uma nova pasta a ser criada, batizada de Ministério das Micro e Pequenas Empresas. O destino de Ana Moser não foi informado.

As novas mudanças representam a quarta troca ministerial promovida por Lula em seu atual mandato, em menos de um ano. Em julho, ele já havia anunciado mudança no Ministério do Turismo, com a saída de Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) e a indicação de Celso Sabino (União Brasil-PA), que tomou posse há cerca de um mês. A medida havia sido uma exigência da cúpula nacional do União Brasil para se manter na base do governo, após divergências internas com a ex-ministra.

Em abril, o general Gonçalves Dias pediu afastamento do cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, no contexto da divulgação das imagens da invasão no Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro.

Em uma rede social, André Fufuca agradeceu o convite e a confiança do presidente Lula. "O grande desafio que se mostra será colocar o Esporte definitivamente como política de Estado, por sua inegável importância social e cultural. Vou me debruçar sobre estratégias, planos e metas em busca de resultados, com o compromisso de continuar pautando minhas ações no diálogo, respeito, equilíbrio e responsabilidade, com o objetivo maior de beneficiar todos os brasileiros e brasileiras", disse.

Silvio Costa Filho também comunicou o convite para a nova função à frente da pasta dos Portos e Aeroportos. "Vamos juntos dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras, com o setor produtivo nacional, governadores e governadoras de Estado, prefeitos e prefeitas do Brasil para que, de maneira coletiva, possamos avançar na agenda do desenvolvimento econômico e social do país", afirmou em sua rede social.

Em nota publicada no site do Ministério do Esporte, Ana Moser lamentou o pouco tempo para a implantação de uma política pública de esporte inclusiva. Segundo ela, as ações executadas no período e as entregas previstas pela pasta foram apresentadas ao presidente.

"Tivemos pouco tempo para mudar a realidade do Esporte no Brasil, mas sei que entregamos muito, construímos muito e levamos a política do presidente Lula aos que tivemos contato de norte a sul deste país. Continuarei lutando e contribuindo para uma política pública de esporte que seja para todas, todos e todes. Agradeço aos que estiveram comigo percorrendo este caminho curto e árduo", afirmou Moser.

Quem são os novos ministros?

Nascido em Santa Inês, interior do Maranhão, e formado em Medicina, Fufuca, de 33 anos, entrou para a política antes de terminar o curso acadêmico, sendo eleito deputado estadual aos 21 anos. Em 2014, ele foi eleito deputado federal, tendo sido desde então reeleito duas vezes. Atualmente, ele está filiado ao PP e é o líder da bancada do partido na Câmara.

Filho do ex-deputado federal Sílvio Costa e formado em Pedagogia, Costa Filho, de 41 anos, já foi vereador do Recife, deputado estadual e secretário de Turismo de Pernambuco. Ele iniciou a carreira política em 2004, com apenas 22 anos. Em 2018, ele foi eleito deputado estadual e reeleito no ano passado. Apesar de ser filiado a um partido da até então base bolsonarista, Costa Filho apoiou em 2022 a candidatura de Lula à presidência.

md/cn (EBC, ots)





