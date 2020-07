Como ficaram desenhadas as quartas de final do Nordestão Fase de grupos foi encerrada na última quarta-feira (22) e moldou caminho onde Clássico Rei pode formar uma das semi-finais

Depois de uma longa pausa forçada por conta da pandemia, a Copa do Nordeste finalmente conseguiu cumprir a sua última rodada da fase de grupos na última quarta-feira (22) onde, mediante a ausência de objetivos mais ambiciosos, Freipaulistano e Imperatriz não disputaram seu compromisso.

E, diante do caminho desenhado através da classificação de todas as equipes, um confronto local que já irá decidir o Cearense poderá se repetir no Nordestão: o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza.

Outros dois confrontos caseiros podem ocorrer de acordo com o avanço de Bahia, Vitória, Sport e Santa Cruz no mata-mata da competição. Entretanto, nesses dois casos só é possível realizar um clássico na grande decisão do torneio.

Todos os duelos das quartas de final estão agendados para o próximo sábado (25) onde os horários ainda serão definidos pela organização do torneio.

Como ficaram as quartas de final e o chaveamento até a final

Fortaleza x Sport

Ceará x Vitória

Confiança x Santa Cruz

​Bahia x Botafogo-PB

Semi-final

Fortaleza ou Sport x Ceará ou Vitória

​Confiança ou Santa Cruz x Bahia ou Botafogo-PB

