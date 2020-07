Como ficaram as quartas de final do Campeonato Pernambucano Partidas da última rodada da fase de grupos ratificaram liderança do Santa e relegaram o atual campeão a brigar para não cair

A retomada do Campeonato Pernambucano ocorreu com o cumprimento da última rodada da fase classificatória onde o Santa Cruz era a única equipe que chegava com mais “leveza” e o interesse de retomar as atividades pensando na volta de ritmo de jogo.

O Santa que, no clássico frente ao Sport, tinha a oportunidade de deixar de fora o atual campeão, algo que o fez com a vitória por 2 a 1, relegando o Rubro-Negro da Ilha do Retiro a ficar de fora do G6.

Situação essa que foi construída, também, pelo empate entre Central e Afogados (1 a 1) onde ambos ultrapassaram o time da capital pernambucana.

Confira abaixo como ficou o mata-mata e o quadrangular do rebaixamento

26/07 – 16h

Retrô x Afogados

Náutico x Central

29/07 – 21h30

Santa Cruz x Náutico ou Central

​Salgueiro x Retrô ou Afogados

Quadrangular do rebaixamento

Sport

Petrolina

Decisão

Vitória-PE

E MAIS:

E MAIS:

Veja também