Como fica a situação do Brasil após empate com Venezuela

O empate entre Brasil e Venezuela por 1 a 1, na noite desta quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, deixou um sabor amargo para a seleção, que saiu na frente no placar e também perdeu um pênalti. O ponto somado fora de casa faz o Brasil chegar aos 17, no terceiro lugar, ultrapassando o Uruguai na tabela. A seleção celeste, porém, ainda joga na rodada e pode recuperar a posição.

Com o resultado desta quinta, a seleção tem cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas na competição. A única equipe que ameaça a posição do Brasil é mesmo o Uruguai. Equador e Paraguai, que estão na quinta e sexta posições, respectivamente, têm 13 pontos e, caso vençam suas partidas, podem encostar no Brasil na tabela. A Argentina lidera, com 22 pontos, seguida da Colômbia, com 19.

Com um início ruim de competição, os torcedores ficaram aflitos com a possibilidade do Brasil ficar fora da Copa de 2026, mas esse seria um cenário improvável já que os seis primeiros colocados garantem vaga na competição e o sétimo disputa a repescagem. Ou seja, entre os 10 países que disputam as Eliminatórias, os seis primeiros se classificam de forma direta e o 7º ainda tem mais uma chance de conquistar a vaga.

Nas últimas edições, apenas os quatro primeiros colocados conseguiam a vaga direta, e o quinto disputava a repescagem. Nesse cenário, a situação do Brasil seria mais delicada. Porém, com o aumento do número de vagas para essa edição, a seleção precisaria de uma campanha catastrófica para não se classificar.

O próximo compromisso do Brasil é contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova, na Bahia. O jogo, válido pela 12ª rodada, vai ser disputado na próxima terça-feira, dia 19, às 21h45.