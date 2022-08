Como fecha contratação do veterano Cesc Fàbregas

ROMA, 1 AGO (ANSA) – A equipe do Como, que disputará a Série B da Itália, fechou a contratação do experiente e multicampeão meio-campista Cesc Fàbregas, sem clube desde que deixou o Monaco.







O contrato do jogador de 35 anos de idade já foi depositado e ele está pronto para entrar em campo pelos lagunari. O espanhol será a principal referência do ambicioso projeto do Como, que pretende voltar a disputar a Série A depois de quase 20 temporadas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o Como mostrou a chegada de Fàbregas, que foi recebido por dezenas de torcedores.

Na ocasião, o espanhol distribuiu autógrafos e tirou várias fotos.

Revelado pelo Arsenal em 2004, Fàbregas tem passagens por Barcelona, Chelsea e Monaco. Campeão mundial e europeu pela seleção da Espanha, o jogador defenderá um clube italiano pela primeira vez na carreira.

Após ter falido em 2017, o Como foi capaz de retornar às atividades e conseguir o acesso para a Série C em 2019. No mesmo ano, o clube lombardo foi adquirido pela empresa britânica SENT Entertainment, que pertence ao grupo indonésio PT Djarum. Na temporada retrasada, a equipe foi campeã do grupo A da terceira divisão e voltou para a Série B.

Um estudo feito pela revista norte-americana Forbes apontou que os irmãos Robert e Michael Hartono, donos do Como, são os proprietários mais ricos do futebol italiano, com uma fortuna estimada em US$ 45,5 bilhões. (ANSA).