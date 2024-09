Como estavam as pesquisas para prefeito de SP a uma semana do 1º turno das eleições anteriores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/09/2024 - 8:56 Para compartilhar:

Faltando cerca de uma semana para as eleições de 2020, as pesquisas de intenção de voto dos eleitores paulistanos para decidir quem comandaria a Prefeitura de São Paulo pelos próximos quatro anos consolidavam um integrante da dupla que foi para o segundo turno: o então prefeito, Bruno Covas (PSDB), que concorria à reeleição.

Já os candidatos à outra vaga da disputa permaneciam embolados, em empate técnico nos principais levantamentos dos institutos de pesquisa.

Agora, a pouco mais de uma semana para as eleições municipais deste ano, a nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26, apontou o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), com 27% das menções, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 25%, e o influenciador Pablo Marçal (PRTB) com 21% – um empate técnico na primeira posição, entre o prefeito e Boulos, e outro na segunda, entre o deputado federal e Marçal.

O levantamento da Quaest, de dois dias antes, terça-feira, 24, também mostrou números parecidos e posições idênticas: Nunes tem 25%; Boulos, 23%, e Marçal, 20% das intenções de voto. O mais recente, da Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, 27, o mesmo: Nunes tem 28%, empatado com Boulos, que aparece com 24,9%, que empata com Marçal, com 20,9%.

Nas eleições municipais passadas, foi Boulos quem concorreu contra Covas no segundo turno. Hoje deputado federal, ele chegou com 20,24% dos votos, atrás do então prefeito, que fez 32,85% nas urnas.

Na decisão do pleito, em 29 de novembro, Covas levou a disputa por um milhão de votos de diferença, com 59,38% (3.169.121 votos) ante 40,62% (2.168.109) de Boulos. Apenas a Real Time Big Data, que ouviu eleitores entre os dias 5 e 8 de novembro, colocou Boulos numericamente atrás de Covas e à frente dos demais concorrentes, mesmo que empatado tecnicamente na segunda posição.

Paraná Pesquisas em 3 de novembro

Faltando 12 dias para o primeiro turno de 2020, o levantamento da Paraná Pesquisas indicou Covas numericamente à frente de Celso Russomanno (Republicanos), com 25,6% das intenções de voto, ante 19,5% do atual deputado federal. Boulos vinha na sequência, com 13,4%.

Como a margem de erro do levantamento era de três pontos porcentuais, Covas e Russomano estavam em empate técnico, assim como o candidato do Republicanos e o psolista. O atual ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), figurava com 10%, tecnicamente empatado com Boulos.

A pesquisa ouviu 1.000 eleitores paulistanos de 29 de outubro a 1º de novembro de 2020, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo SP-09440/2020. O nível de confiança é de 95%.

Datafolha em 5 de novembro

A dez dias do pleito, a pesquisa Datafolha também marcava Covas em primeiro lugar (28%), com vantagem de 12 pontos ante o segundo colocado numericamente, Russomano, que figurava 16% das intenções de voto. Entretanto, considerando a margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos, o candidato do Republicanos estava em empate técnico na segunda posição com Boulos (14%) e França (13%).

A pesquisa ouviu 1.260 eleitores na cidade de São Paulo com 16 anos ou mais, entre 3 e 4 de novembro de 2020, com tem nível de confiabilidade de 95% e foi registrada no TSE com o número SP-06709/2020.

Real Time Big Data em 10 de novembro

A pesquisa do Instituto RealTime Big Data divulgada cinco dias antes do primeiro turno de 2020, colocava Covas à frente, com 34% das intenções de votos, seguido de Boulos, Russomanno e França em empate técnico, dentro da margem de erro de três pontos da pesquisa. Boulos aparecia numericamente à frente dos dois com apenas um ponto, marcando 13% enquanto os concorrentes marcavam 12%.

A pesquisa ouviu 1.000 pessoas, entre os dias 5 e 8 de novembro de 2020, com nível de confiança de 95% e registro no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo SP-08901/2020.