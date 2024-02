‘Como era bom namorar num Fusca’, diz Alckmin em visita a montadora em São Bernardo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/02/2024 - 21:48 Para compartilhar:

Durante uma visita à fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo nesta sexta-feira, 2, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) contou recordações sobre os carros da montadora na sua juventude. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lembrou “como era bom namorar num Fusca”, arrancando risadas da plateia.

“Todos nós temos uma história com a Volkswagen, todo brasileiro e toda brasileira. É verdade, a última vez que eu estive aqui, faz 20 anos, eu lembrei isso. A minha geração, nós temos ótimas recordações”, afirmou.

O evento desta sexta foi realizado para anunciar a adição de R$ 9 bilhões ao plano atual de investimentos da Volkswagen no Brasil. O montante, que era de R$ 7 milhões, passará a ser de R$ 16 bilhões até 2028.

Na noite desta quinta-feira, 1º, o grupo alemão informou que vai produzir híbridos flex, que podem usar etanol ou gasolina. Está previsto ainda o lançamento de uma nova picape nas metas da empresa. Os projetos serão, em parte, desenvolvidos no País.

Também no evento, o presidente Lula contou uma história pessoal com a montadora. O petista disse que, na época em que era operário em São Bernardo, foi até um bar na cidade se encontrar com colegas de trabalho e, depois, colidiu o veículo com um objeto de sinalização.

“Eu parei em um bar e tinha uns companheiros, eu queria mostrar meu carro novo e tomei umas cachaças. Eu estava muito alegre e, quando eu saí, eu não sei se ainda tem umas tartarugas (objetos de sinalização) na rua, que parecem uma bola de futebol. Eu enfiei meu carro naquela tartaruga e quase que eu desmonto o meu carro”, afirmou.

Alckmin e Lula já estiveram juntos na montadora em 2003

No X (antigo Twitter), Alckmin lembrou que já esteve com Lula na fábrica da Volskwagen em São Bernardo do Campo em 2003. Na época, o petista estava no primeiro mandato como presidente da República, enquanto Alckmin, então no PSDB, comandava o governo de São Paulo pela segunda vez.

“Hoje foi mais um grande dia para a nossa indústria. A Volkswagen completou 70 anos no Brasil e, para celebrar, anunciou, em São Bernardo do Campo, que vai investir mais R$ 9 bi, até 2028. Os anúncios das montadoras instaladas no Brasil para os próximos anos já somam R$ 41,4 bi”, escreveu o vice-presidente. Com o texto, ele compartilhou uma foto com Lula em 2024 e outra, em 2023.

