Como eliminar rachaduras nos pés?

Não há nada pior do que decidir calçar sua rasteirinha favorita e ver a pele áspera e rachada no pé. Embora uma pedicure definitivamente ajude a melhorar a aparência dos pés com essa aparência, na realidade você nem sempre consegue consultar uma, além de os resultados não durarem mais do que alguns dias. Felizmente, é mais fácil do que você pensa manter os calcanhares em casa. O DIY não só poupa dinheiro e tempo, como também ajuda a aliviar a dor que os calcanhares secos e rachados podem causar. Abaixo, descubra como eliminar rachaduras nos pés e encontre maneiras aprovadas por especialistas para hidratá-los, para que você possa usar sandálias com mais confiança.

Como eliminar rachaduras nos pés

Etapa 1: umidificar + esfoliar

Uma vez por semana, reserve um tempo após o banho para tratar os pés. Se os calcanhares ainda não estiverem amolecidos do banho, mergulhe-os em água morna por 10 a 15 minutos para fazê-lo. Se você estiver se sentindo bem, coloque algumas gotas do seu óleo essencial favorito ou use um produto pronto que promova isso. Depois, esfolie para tirar a pele morta com uma pedra sabão.

Etapa 2: hidratar

Para calcanhares endurecidos, é crucial usar um hidratante diariamente. “Procure um que contenha uréia ou ácido lático no rótulo dos ingredientes, pois eles esfoliam e hidratam”, explica Emily Splichal, DPM, podólogo funcional e especialista em movimento humano.

Você também pode procurar na sua despensa uma solução mais “faça você mesmo”. “Você pode colocar qualquer óleo – azeite de oliva ou óleo de coco – no calcanhar. Mas espere para fazer isso até depois de mergulhar na água, pois os óleos atuam como selantes à umidade”, afirma Splichal.

Etapa 3: Escolha o calçado certo

Se você estiver constantemente lidando com a pele rachada, talvez seja hora de reavaliar sua coleção de sapatos, pois certos pares podem agravar os calcanhares. “Aqueles mais apertados, restritivos ao movimento, como botas ou pares com um contador de calcanhar rígido”, observa Dr. Splichal.

Etapa 4: faça do seu cuidado com os pés uma rotina

Assim como sua rotina de cuidados com a pele, é igualmente importante continuar dando atenção aos seus pés, mesmo depois de melhorá-los. “O melhor tratamento para calcanhares rachados é evitar que aconteça. O que significa hidratação diária e esfoliação semanal – isso é importante tanto em clima frio quanto quente”, aconselha o Dr. Splichal. Com toda a honestidade, é um conselho bastante fácil para quem procura para dar o melhor de si.