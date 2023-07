Como é o cruzeiro luxuoso de Wesley Safadão que Arthur Lira e Jojo Toddynho embarcaram

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 13:01 Compartilhe

Wesley Safadão está na Flórida, Estados Unidos, acompanhado de famosos e anônimos que embarcaram no cruzeiro WS On Board. São três dias a bordo de um navio com serviços luxuosos, que conta com mordomo, lençóis egípcios, varanda e acesso a uma ilha nas Bahamas.

Quem garantiu a passagem também estava participando da gravação do DVD do artista. Esta é a quinta vez que Safadão ativa o projeto em alto mar.

A apresentadora Jojo Todynho, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o humorista Tirulipa e o ator Eri Johnson são alguns dos passageiros, além dos outros artistas contratados para os shows.

Os passageiros seguiram viagem na segunda-feira, 10, e têm retorno previsto para o dia 13. A embarcação é a MSC Seaside, da MSC Cruzeiros – o navio, claro, não pertence ao artista.

Para embarcar, os participantes tiveram que ir até Port Canaveral, na Flórida, e pagar uma taxa de R$800 – os valores para o descolamento até os EUA não fazia parte do ingresso. Depois, eles seguiam viagem para a “Ilha do Safadão” e a capital Nassau, nas Bahamas, e retornavam para o porto.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias