Como é o convite oficial para a cerimônia de posse de Trump

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, toma posse no dia 20 de janeiro em uma cerimônia no Capitólio (espécie de Congresso norte-americano), em Washington, DC. Para o evento, o republicano convidou líderes da extrema direita mundial.

Dentre os nomes, está o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que recebeu o convite apenas para o baile cerimonial por meio de um e-mail enviado ao seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Então o ex-mandatário solicitou ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes a autorização para viajar aos EUA, visto que teve o apreendido em fevereiro de 2024 durante uma operação da Polícia Federal sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado.

No entanto o magistrado afirmou que faltam o envio de informações para comprovar formalmente o convite, como o horário e programação do evento. Por conta desse imbróglio, o advogado Fabio Wajngarten, que representa o Bolsonaro, afirmou por meio de uma publicação no X que vai apresentar o convite oficial.

Porém o convite enviado por e-mail ao ex-presidente não trata-se da cerimônia oficial de posse, pois informou que Bolsonaro e um acompanhante foram convidados para o cerimonial “em nome do presidente eleito Trump” para participar do tradicional baile inaugural.

O convite oficial para a posse contém informações como data e endereço de e-mail para garantir a reserva e ressalta que o republicano “cordialmente” convida para a 60ª posse presidencial de Donald Trump e do vice JD Vance.

No ano de 2017, quando tomou posse para seu primeiro mandato presidencial, Trump fez questão de assinar à mão o convite oficial.