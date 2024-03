Como é a rua Arnaldo Quintela no Rio, eleita a 8ª mais descolada do mundo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/03/2024 - 10:14 Para compartilhar:

A Rua Arnaldo Quintela, no bairro Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, foi eleita a oitava mais “legal” do mundo em ranking divulgado pela revista Time Out na quarta-feira, 13. A via foi a única do Brasil na lista que coloca os 30 locais mais “descolados” do planeta.

O levantamento foi feito com base em contribuidores de diversos países que deviam definir qual a rua mais “bacana” da cidade em que vivem.

Confira a lista da Time Out:

1º – High Street, Melbourne – Austrália

High Street, Melbourne – Austrália 2º – Hollywood Road, Hong Kong – Hong Kong

Hollywood Road, Hong Kong – Hong Kong 3º – East Eleventh, Austin – Estados Unidos

East Eleventh, Austin – Estados Unidos 4º – Guatemala Street, Buenos Aires – Argentina

Guatemala Street, Buenos Aires – Argentina 5º – Commercial Drive, Vancouver – Canadá

Commercial Drive, Vancouver – Canadá 6º – Jalan Petaling, Kuala Lumpur – Malásia

Jalan Petaling, Kuala Lumpur – Malásia 7º – Rua da Boavista, Lisboa – Portugal

Rua da Boavista, Lisboa – Portugal 8º – Rua Arnaldo Quintela, Rio de Janeiro – Brasil

9º – Chazawa-dori, Tóquio – Japão

Chazawa-dori, Tóquio – Japão 10º – Consell de Cent, Barcelona – Espanha

Ao todo, das 30 ruas mais “legais” do mundo, a Rua Arnaldo Quintela está acima de locais em Tóquio, Barcelona, Berlim e Nova York.

Além de publicar o ranking, a revista Time Out também estabelece um guia para cada local. Na Rua Arnaldo Quintela, a recomendação é frequentar os bares tradicionais como o Treme Treme e Xepa. A área do bairro Botafogo se tornou popular após oficinas mecânicas fecharem e se transformarem em estabelecimentos que fomentam a vida noturna.

As recomendações da Time Out também incluem o Ferro e Farinha, um restaurante que serve pizzas gourmet criadas por um chef de cozinha nova-iorquino, e os variados drinks do Quartinho Bar. A revista também indica estabelecimentos de música como o Mãe Joana, que exibe samba, o Culto, que serve hambúrgueres e eventos de rock, além do Macuna, que toca Hip Hop e Eletrônica.

