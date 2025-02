Como domina Fiorentina e vence em Florença pela Série A

ROMA, 16 FEV (ANSA) – Após três derrotas consecutivas, o Como voltou a vencer na Série A da Itália neste domingo (16) ao bater fora de casa a Fiorentina por 2 a 0.

A Viola começou melhor o embate em Florença, mas desperdiçou boas oportunidades. Os lombardos, treinados pelo espanhol Cesc Fàbregas, foram mais precisos, pois Assane Diao foi quem abriu o placar aos 40 minutos da etapa inicial.

No segundo tempo, o Como aproveitou um vacilo do meio de campo da Fiorentina e viu o promissor Nico Paz anotar um belíssimo gol de fora da área.

Abalada, a Viola não conseguiu encontrar forças para tentar diminuir o prejuízo e por muito pouco não levou o terceiro gol, pois David De Gea operou um milagre em um arremate dos lariani.

Além de quebrar a negativa sequência, o Como alcançou os 25 pontos e subiu para 13º, com cinco de distância do Parma, que abre a zona do rebaixamento. As posições ainda poderão mudar até o fim da 25ª rodada.

A Fiorentina, por sua vez, perdeu seu segundo jogo seguido e estacionou nos 42, podendo ser ultrapassada na próxima jornada por Milan ou Bologna em caso de novo tropeço. (ANSA).