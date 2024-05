Como doar para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul? Veja os canais oficiais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2024 - 19:41 Para compartilhar:

O Rio Grande do Sul enfrenta o pior desastre climático de sua história e entidades têm mobilizado a sociedade civil para arrecadar doações às vítimas das chuvas.

A Defesa Civil do Estado contabilizou 83 mortes e 111 desaparecidos em decorrência das chuvas. O governo federal reconheceu calamidade pública em 336, ou seja, dois terços dos municípios gaúchos.

Aos interessados em ajudar, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ressaltou que é preciso ficar atento a possíveis golpes.

Veja abaixo algumas formas de ajudar a população gaúcha doando em canais oficiais.

SOS Rio Grande do Sul

Doações pelo pix: CNPJ 92.958.800/0001-38

O estado gaúcho reativou o canal de doações do ano anterior para a conta SOS Rio Grande do Sul. A conta é vinculada ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul). Os valores repassados serão revertidos em apoio às vítimas e reconstrução da infraestrutura dos municípios.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), fez um alerta sobre golpe aplicados nos interessados em doar para o estado. “Na doação do Pix que a gente apresentou, de um canal seguro, é importante as pessoas saberem, naquela chave, quando for fazer a doação do Pix, ela é para o SOS Rio Grande do Sul e a instituição do destinatário é o Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Se não aparecer isso na hora da doação, é porque é golpe”, destacou.

Até o momento, o Estado arrecadou R$ 38 milhões pela SOS Rio Grande do Sul.

O governo de Leite também ativou canais de doação internacionais para diferentes moedas. Os interessados podem usar os seguintes dados:

– Euro:

Banco Standard Chartered – Frankfurt

Swift: SCBLDEFX

Conta: 007358304

Banco beneficiário: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – Head office

Swift: BRGSBRRS

Beneficiário: Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul

– Dólar Americano:

Banco Standard Chartered – New York

Swift: SCBLUS33

Conta: 3544032986001

Banco beneficiário: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – Head office

Swift: BRGSBRRS

Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DOS BANCOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Iban: BR5392702067001000645423206C1

– Libras Esterlinas

Banco Standard Chartered – London

Swift: SCBLGB2L

Conta: 01251596201

Banco beneficiário: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – Head office

Swift: BRGSBRRS

Beneficiário: Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Iban: BR5392702067001000645423206C1

Prefeitura de Porto Alegre

Doações pelo pix: CNPJ 92.963.560/0001-60

A Prefeitura de Porto Alegre disponibilizou uma chave pix exclusiva para doações às vítimas, bem como pontos de entrega de donativos. Os interessados em contribuir em dinheiro podem fazer o pix para o , da própria prefeitura.

O principal ponto de coleta é a Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), com drive thru. Veja a última atualização da lista de locais de entrega de donativos na capital gaúcha:

Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs)

Horário: das 9h às 18h.

Endereço: Avenida Ipiranga, 5.311.

Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers)

Horário: 24 horas.

Endereço: Rua Coronel Ponte Real, 975.

À noite, a entrega deve ser feita no estacionamento em frente, na rua Corte Real, 968.

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers)

Horário: das 9h às 19h.

Endereço: Rua Bernardo Pires, 415.

Ministério Público

Horário: das 9h às 18h.

Endereço: Rua Santana, 440.

Opinião

Horário: das 9h às 19h.

Endereço: Jose do Patrocínio, 834.

OAB/RS

Endereço: Rua Washington Luiz, 1110.

Palácio da Polícia

Horário: das 8h30min às 18h.

Entrada Principal – Avenida João Pessoa, 2050.

Cidade da Polícia

Horário: das 8h30min às 18h

Endereço: Prédio 2 – Avenida Bento Gonçalves, 8855.

Doações em São Paulo

O Estado de São Paulo e a prefeitura de Santos também estão organizando doações para enviar ao Rio Grande do Sul.

O Fundo Social de São Paulo (FUSSP) está recebendo doações entre 8h e 17h no depósito do FUSSP, localizado na Avenida Marechal Mário Guedes, 301, no bairro do Jaguaré, na capital. Também é possível entregar doações em qualquer um dos 241 postos Poupatempo da capital, Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e interior.

Em nota, o Estado informou que a prioridade é para doação de água potável e produtos de limpeza, itens que foram solicitados pela Defesa Civil gaúcha. A recomendação é que os materiais estejam lacrados e novos.

Também é possível ajudar com trabalho voluntário no depósito da capital paulista, ajudando a transportar e separar os materiais.

Em Santos, o Fundo Social de Solidariedade (FSS) prorrogou para até sexta-feira, 10, a entrega de doações. Os materiais podem ser deixados entre 9h e 17h na sede da entidade localizada no endereço Av. Conselheiro Nébias, 388. A preferência também é por água potável e produtos de limpeza.

Correios

Toda a rede de agências dos Correios nos estados de São Paulo e Paraná e algumas unidades do Rio Grande do Sul recebem a partir desta segunda-feira, 06, doações para as vítimas de chuva do estado gaúcho. A estatal irá transportar os donativos sem custos.

A empresa aceita alimentos da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de limpeza seco e itens de vestuário.

No Rio Grande do Sul, as agências que vão receber doações são: São Borja, Santo Ângelo, Santa Rosa, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Parobe, Taquara, Montenegro, Pelotas, Rio Grande, Camaqua, Bagé, Jaguarão, São Lourenço do Sul, Anta Gorda, Arvorezinha, Butia, Cachoeira do Sul, Charqueadas, Estrela, Foutoura Xavier, Guaporé, Ilopolis, Mato Leitão, Nova Brescia, Pântano Grande, Rio Pardo, Salto do Jacuí, Santa Cruz do Sul, Sobradinho, Teotoania, Taquari, Venancio Aires e Vera Cruz.

Prefeitura de Curitiba

A Prefeitura de Curitiba recebe doações até a próxima quarta-feira, 8, em todos os postos da Guarda Municipal, Ruas da Cidadania e unidades da Fundação de Ação Social e das secretarias municipais de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) e do Esporte Lazer e Juventude (Smelj). As entregas devem ser feitas no horário de atendimento das equipes.

A campanha pede o envio de alimentos não perecíveis, água e materiais de higiene e limpeza. Veja no site da Prefeitura os pontos de coleta.

Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS)

Doações pelo pix: CNPJ 87.027.595/0001-57

A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS) voltou a realizar a campanha S.O.S Chuvas, iniciada em setembro do ano passado, para auxiliar às vítimas das enchentes.

Os valores arrecadados pela entidade são destinados à compra de mantimentos e itens de socorro e acolhimento.

Carrefour e ONG Ação Cidadania

Em parceria com a ONG Ação Cidadania O Grupo Carrefour Brasil vai disponibilizar 20 lojas em dez cidades do Rio Grande do Sul pare receber donativos às vítimas de chuva. A Organização Civil, por sua vez, ficou responsável por organizar e distribuir os itens coletados.

Veja a lista das lojas que recebem os donativos:

Sam’s Club Caxias do Sul, loja 4040;

Sam’s Club Poá Cristal;

Atacadão Porto Alegre (Sertório);

Atacadão Gravataí RS 118;

Atacadão Santa Maria Camobi;

Atacadão Estrela;

Atacadão Porto Alegre Ceasa;

Atacadão Canoas (Maxxi 1575);

Atacadão Porto Alegre (Vila Nova);

Atacadão Porto Alegre (Humaitá);

Atacadão Porto Alegre (Sarandi);

Atacadão Lajeado;

Atacadão Maxxi Caxias do Sul;

Carrefour Hiper São Leopoldo;

Carrefour Hiper Porto Alegre (Cristal);

Carrefour Hiper Porto Alegre (Sertório);

Carrefour Hiper (Canoas);

Carrefour Hiper Porto Alegre;

Carrefour Hiper Santa Maria.