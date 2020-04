Como deixar sua rotina de beleza sustentável Pequenas atitudes na hora de comprar ou descartar os produtos podem diminuir o impacto negativo no mundo

Você sabe de onde vêm e para onde vão os produtos de beleza que você compra? Está na hora de se preocupar com o lixo que você e as empresas das quais você compra produzem. Quer dicas de como ter uma rotina de beleza sustentável? Então veja as dicas abaixo!

Beleza sustentável: ANTES de comprar

Quantidade não é tudo

“Quantos frascos de xampu, condicionador, leave-in, óleo e sabonete temos no banheiro? Quantos não vencem e vão parar no lixo sem uso?”, questiona Marcela Rodrigues, jornalista de São Paulo e autora do site A Naturalissíma (anaturalissima.com.br), onde alerta que, antes de consumir de forma natural, é preciso comprar de forma consciente. Como sugestão para as iniciantes, ela sugere só adquirir um novo item quando o seu habitual estiver perto do fim. “É possível reduzir o consumo exagerado adotando esse método. Outra sugestão é fazer a seguinte pergunta a si mesma: estou precisando disso agora? Caso não seja urgente, você pode deixar para outra ocasião”, ensina a jornalista.

Pesquise nos sites das empresas

Não vá para a loja de beleza sem uma lista. E faça o dever de casa antes de criar uma. A maioria das empresas gosta de deixar bem claro em seus websites se adotam práticas sustentáveis. Caso você não encontre nada no site oficial mas ainda quer muito incluir aquela marca nas suas compras, cheque os sites da ONG People for Ethical Treatment of Animals (peta.org) ou Cruelty Free International (crueltyfreeinternational.org) para saber se ela faz testes em animais ou descobrir um pouco mais sobre a origem e destino final de embalagens e ingredientes. Os independentes Ecoera (ecoera.com.br), A Naturalissíma, Ecycle (ecycle.com.br) e Cosmetologia do Bem (cosmetologiadobem.com.br) também reúnem esse conteúdo.

Beleza sustentável: DEPOIS de usar

O produto já acabou? Nada de descartar os potes de qualquer maneira – e contribuir para a deterioração do meio ambiente. Com um pouco de criatividade dá para evitar o lixo, deixar a casa mais bonita e ainda economizar na compra de alguns itens de decoração.