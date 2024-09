Como Dave Grohl, confira famosos que tiveram filhos fora do casamento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2024 - 18:59 Para compartilhar:

Dave Grohl, 55 anos, anunciou, por meio de seu perfil no Instagram, o nascimento de uma filha fora do casamento. Casado desde 2003 com Jordyn Blum, 48, o vocalista da banda Foo Fighters confirmou que a criança é fruto de um relacionamento extraconjugal.

O músico deu a entender que a “pulada de cerca” teria gerado uma crise em sua família e agora pretende reconquistar a confiança da esposa.

Confira outros famosos que tiveram filhos fora do casamento:

Tom Brady

O ex-marido de Gisele Bündchen tem um filho, Jonh, fruto de seu casamento com a atriz Bridget Moynahan. Ela descobriu a gravidez quando o jogador já estava envolvido com a modelo brasileira. Dessa segunda união nasceram Benjamin e Vivianne.

Mick Jagger

O caso do líder do Rolling Stones é uma referência clássica de relacionamento extra-conjugal para os brasileiros. Mick Jagger se relacionava há mais de 20 anos com a modelo e atriz Jerry Hall, com quem já tinha quatro filhos, quando, em 1999, viveu um breve affair com Luciana Gimenez. Desse romance nasceu Lucas Jagger, hoje com 25 anos de idade.

Eric Clapton

Eric Clapton é outro cantor que também assumiu um caso e uma criança. Em 1985, quando ainda estava casado com Pattie Boyd, tornou-se pai de uma menina fruto de uma relação extraconjugal.

Leonardo

Se é para falar de clássicos, ninguém mais emblemático do que o sertanejo Leonardo. O cantor é pai de seis filhos e apenas um é de seu casamento que mantém até hoje. E não é o caçula. Ele e Poliana Rocha se casaram em 1995 e tiveram Zé Felipe, nascido em abril do ano seguinte. Porém, dias antes, Leonardo se tornava pai de Matheus Vargas, fruto de seu envolvimento com a cantora Liz Vargas. O caso extraconjugal causou o afastamento do casal por um determinado período e, nesse meio tempo, ele se envolveu com a bailarina Naira Ávila, que deu à luz João Guilherme, filho mais novo do artista.

Arnold Schwarzenegger

O ex-fisiculturista, ator e ex-governador do Estado da Califórnia, nos EUA, Arnold Schwarzenegger é caso de escândalo extraconjugal. Em 2011, ele assumiu ser pai de Joseph Baena, então com 13 anos de idade, fruto de um relacionamento com sua ex-empregada. O envolvimento aconteceu quando ele ainda estava casado com Maria Shriver. Pouco após a revelação, o casamento chegou ao fim.